TVB爆紅長腿小花被捕獲展屈機笑容　甜美靚樣秒殺網民︰靚到發光

現年27歲的無綫當紅小花劉穎鏇（Tiffany），於2016年參選香港小姐，憑高䠷身材加上甜美靚樣，最後贏得亞軍暨最上鏡小姐而簽約無綫。其後，劉穎鏇獲無綫力捧，綜藝、劇集雙線發展，肯搏肯捱以及極佳觀眾緣，在2023的《萬千星輝頒獎典禮》上勇奪「飛躍進步女演員」，去年更成為「新奧運六星」之一，可見深受無綫器重，而且她的一對逆天長腿還非常煞食，是不少人心目中的長腿女神。

劉穎鏇是2016年香港小姐亞軍，兼最上鏡小姐。(Vcg.com)

劉穎鏇在TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》中，以大熱之勢奪得「飛躍進步女藝員」（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇近年往打女方向發展

劉穎鏇在劇集《超能使者》其中一幕性感大解放。

劉穎鏇早前分享長腿相，網民即時騷動。（IG圖片）

雖然暫時未有劇集出，但劉穎鏇人氣不減，形象健康的她，深受不少品牌喜愛，日前獲邀出席一個活動品牌時更被野生捕獲，甜美靚樣引死人。從網民分享到社交平台的視頻所見，片中劉穎鏇紮起兩條鬢辮，青春可愛，而雖然穿上一身運動服，但難掩豐滿上圍，當發現有鏡頭對著她的時候，劉穎鏇即展示其招牌甜美笑容兼揮手打招呼，足見她親切又友善。

劉穎鏇日前獲邀出席一個活動品牌時被野生捕獲。（小紅書截圖）

當發現有鏡頭對著她的時候，劉穎鏇即展示其招牌甜美笑容兼揮手打招呼。（小紅書截圖）

親切又友善。（小紅書截圖）

網民被秒殺。（小紅書截圖）

劉穎鏇的甜美靚樣瞬間秒殺博主，後者在小紅書以「看了八百遍才捨得發出來」為題寫道「被釣翹嘴了，誰懂啊她怎麼這麼會媚 #不允許任何人沒看過」，又大讚真人很美很精緻。而不少網民也同樣被劉穎鏇神顏值俘虜吸引住，紛紛留言：「靚到發光」、「好甜啊啊啊啊啊是我目前TVB最喜歡新生代女星」、「笑起來很陽光」、「我對呢種女仔無抵抗力...」。

靚女、有長腿。（IG@itstiffanylau）

仲有觀眾緣。（IG@itstiffanylau）

獲tvb力捧。（IG@itstiffanylau）

工作不斷。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇加入TVB初期擔任資訊節目《學是學非》其中一名主持，2018年憑台慶劇《兄弟》首度獲提名「新加坡最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「最佳女配角」，她在2020年台慶劇《踩過界II》中飾演單元角色「王芷瑜」，有一場被落藥強姦的戲份，表現備受關注。近年劉穎鏇在《鐵拳英雄》、《超能使者》、《隱形戰隊》中都有不少打戲，她在演出時「博到盡」，在《隱形戰隊》中飾演反恐特勤隊隊員「邢風」的她，為配合角色操出女性極限10%體脂，睇得打得外，還相當敬業！

劉穎鏇初入行時有點baby fat。

劉穎鏇好靚。（陳順禎攝）

型格性感。

陽光系少女。（電視截圖）

+ 29