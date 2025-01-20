萬千星輝2024｜楊茜堯未能再下一城奪視后　童年艱苦曾倒垃圾養家

楊茜堯於《萬千星輝頒獎典禮2024》贏得「大灣區最佳女主角」，可惜未能再下一城，登上視后寶座。楊茜堯去年在《萬千星輝頒獎典禮2023》擔任頒獎嘉賓頒視后一獎予佘詩曼時，同台的林峯就跟楊茜堯說：「我覺得下年到你」，楊茜堯當時回應林峯說：「合指一算我都有機會，承你貴言」，而今年楊茜堯就憑《黑色月光》中余滿月一角奪得「大灣區最佳女主角」，失落最佳女主角。

楊茜堯45歲依然充滿活力。（IG@tavia_yeung）

《黑色月光》其中一集劇情楊卓娜強忍淚水痛心大罵楊茜堯。（劇集截圖）

楊茜堯的演技早已備受公認與肯定，她是2012年至今唯一一位由香港人全民直選所得出的無綫視后。楊茜堯憑11萬票於《萬千星輝頒獎典禮2012》憑藉《名媛望族》飾演康子君一角奪得「最佳女主角」。楊茜堯成為無綫首位女演員包攬所有四大組別獎項，包括2003年的「飛躍進步女藝員」、2008年的「最佳女配角」、2009年的「我最喜愛電視的女角色」以及2012年的「最佳女主角」，她更是第二位無綫電視藝員訓練班出身而奪得視后的女演員。楊茜堯成為人妻人母後，主力照顧家庭，減少參與幕前演出。她於2023年12月回巢拍攝《黑色月光》，她在該劇未上映時已一副志在必得穩贏視后的姿態，而劇集出街後亦獲網民大讚她的的演技出色。

楊茜堯的皮膚質素也是觀眾留心的部分。（TVB柒拾柒工作微博圖片）

楊茜堯（TVB圖片）

楊茜堯曾在訪問中自揭有個艱辛的童年，她也有一段不易過的日子。楊茜堯的生父早在她2歲時便離世，她小時候要幫媽媽派傳單、甚至倒垃圾幫補家計。亦因如此，造就出楊茜堯的性格，令她更珍惜現在擁有的一切。

楊茜堯憶起往事也不禁流淚。（資料圖片）

提到媽媽的辛苦，楊茜堯再次忍不住淚流。（資料圖片）