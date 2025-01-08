56歲二婚女星外國遭不公對待　投訴航空公司處理行李不負責任

現年56歲的伊能靜活躍玩社交網站，不時在微博分享生活大小事，引起網民關注。然而，近日她就發文投訴芬蘭航空，在處理行李箱消失事件中不負責任，而且還對說中文的乘客存在不公對待，引起大家討論。

伊能靜去看了北極光。（伊能靜微博圖片）

伊能靜日前帶同奶奶及一對子女前往倫敦迎接2025年，隨後就轉去挪威北部城市「特羅姆瑟」欣賞極光，沒想到從「特羅姆瑟」乘搭芬蘭航空飛往芬蘭北部城市「羅瓦涅米」時，托運的13件行李最終未能安全抵達「羅瓦涅米」，但同班機的外國人卻順利能拿到自己的行李，讓她不禁直呼：「沒拿到的全是我們說中文的。」質疑受到不公對待。

當她去了解為何行李未能安全抵達時，芬蘭航空方面就表示因為飛機太小關係，導致她的13件行李只能留在原處地方，但她就認為早已為行李付費，如今得到這個說法令其難以接受。形容芬蘭航空是完全不負責任。

伊能靜表示有13件行李未能抵達。（伊能靜微博圖片）

除了13件行李未能安全抵達之外，當他們放棄之際準備搭機飛回上海時，航空公司就作出通知表示行李已送達，此時他們就安心回上海。怎料，在機場拿行李時，卻發現對方表示已送達的行李根本不是他們的行李，當中她奶奶的行李根本就是他人的行李，現已她已委托他人在「羅瓦涅米」尋找奶奶的行李，當中有她奶奶用了15年的特殊枕頭。

一對子女雖是同母異父關係，但他們兄妹感情相當之好。（微博圖片）

經歷了一番波折之後，現已平安回到上海的她亦不禁表示：「能生活在中國太幸福了。」而不少網民都相當認同，更認為他們的做法有種族歧視。