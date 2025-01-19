萬千星輝2024｜黃翠如大肚堅持出席　仍失落「最佳女配角」

今年《萬千星輝頒獎典禮2024》於2025年1月19日晚上在澳門上葡京綜合渡假村上葡京禮堂舉行，除了一如以往最受注目的「最佳女主角」獎項之外，今年的「最佳女配角」十強女藝人也被受關注，名單包括：吳若希、劉穎鏇、郭柏妍、高海寧、劉佩玥、傅嘉莉、王敏奕、陳曉華、黃翠如、楊卓娜等。最後由入行21年，曾7度入圍的傅嘉莉，憑劇集《反黑英雄》首度奪獎，賽前大熱之一的黃翠如失落獎項。

傅嘉莉多謝珍姐教她「你唔識講嘢就唔好講嘢，冇新聞好過有新聞。」（陳順禎攝）

黃翠如憑着台慶劇《黑色月光》入圍「最佳女配角」的獎項。（電視截圖）

黃翠如失落獎項！(資料圖片)

黃翠如雙喜臨門今年生蛇B

黃翠如自從2012年加入TVB大家庭，已經獲得公司賞識，除了獲得拍劇的機會，還有擔任節目主持等亮眼的表現，她更曾經奪得多項萬千星輝頒獎典禮獎項，當中分別有飛躍進步女藝員和最佳節目主持等殊榮。黃翠如雖然失落獎項，但她在上年宣布與老公蕭正楠造人成功，今年即將會生蛇年BB，榮升一名幸福媽媽！

黃翠如在上年宣布與老公蕭正楠造人成功，今年即將會生蛇年BB。（視覺中國）

黃翠如懷孕照出席公開活動。（陳順禎攝）

黃翠如《黑色月光》復仇眼神獲觀眾大讚

講到黃翠如在《黑色月光》為復仇由坐輪椅到學行路，她在劇集當中發揮多層次的演技，除了最受注目的復仇眼神外，多次展現出無奈無助的神情，以及爆喊情緒崩潰的狀態，她自揭其中一幕喊戲劇情：「很喜歡的一場戲，一場臨時加的戲，記得拍之前我很迷惘的問監製佳導，他告訴我，怎樣演也可以，說什麼對白也可以，怎樣哭也可以，就是要記住『釋放』這個題目。跟着感覺走，放下，然後釋懷。感謝每一個角色，讓我學習人生，拍完了這一場戲，余曦晨釋懷了。」

黃翠如呈現爆喊情緒崩潰的狀態。（電視截圖）