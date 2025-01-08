向佐靠奇裝走紅自言要做喜劇之王　高人氣獲投票入「演技炸裂榜」

現年40歲的向佐與老婆郭碧婷主演的電影《門前寶地》雖然票房失利，但因在片中其滑稽演出，意外地令他走紅，片中摸鼻子的動作更掀起模仿潮，不少網民都直指其有喜劇天份。而他在近日發布的一段影片中，就稱自己天生是演喜劇的料，揚言要做喜劇之王，更用Rap的方法講出自己心聲，再一次帶歡樂給大家，相當搞笑。

向佐這個摸鼻子動作掀起模仿潮。（微博圖片）

向佐的演技一直備受質疑，曾在綜藝節目《無限超越班2》中演出不同類型的劇種，但總給人一種笑料感，直到《門前寶地》上映，大家才真正看見他身上的喜劇因子，紛紛建議他向喜劇之路進發。

人氣持續上升的他，最近更登上一個演技炸裂排行榜中，與劉德華、趙麗穎、周星馳等角逐第一名，獲得不少網民投票的他目前登上第六名。而為了催票他更是豁出去，自拍一段看似認真的影片，實際笑料百出，特別是其Rap的表演，但卻獲得網民喜愛，他更自言要做喜劇之王：「都說我演技抽象搞笑，天生是演喜劇的料，這一次，我想賭一把，賭你們真的信我是喜劇之王。」

向佐表示要做喜劇之王。（微博圖片）

帶不少歡樂給觀眾。（微博圖片）

另外，最近他因多次身穿奇異服裝出現而搶盡眼球，還在鏡頭前擺出多種姿勢，甚至乎露點，行為舉止相當奇特，但正因為如此令其「奇」出一條出路，一舉一動都備受關注。

不少網民為向佐投票。（微博圖片）