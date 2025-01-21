萬千星輝2024｜吳若希再失落最佳女配角　歌手身份轉型獲肯定

今年《萬千星輝頒獎典禮2024》於2025年1月19日晚上在澳門上葡京綜合渡假村上葡京禮堂舉行，除了一如以往最受注目的「最佳女主角」獎項之外，今年的「最佳女配角」十強女藝人也被受關注，名單包括：吳若希、劉穎鏇、郭柏妍、高海寧、劉佩玥、傅嘉莉、王敏奕、陳曉華、黃翠如、楊卓娜等。吳若希憑《旁觀者》入圍「最佳女配角」的獎項，可惜不敵入行21年，曾7度入圍，今次憑劇集《反黑英雄》首度奪獎的傅嘉莉。

傅嘉莉非常激動。（陳順禎攝）

吳若希憑《旁觀者》入圍「最佳女配角」的獎項。（電視截圖）

歌手身份轉型成功獲肯定

吳若希初出道是一位偶像歌手主力發展歌唱事業，之後她於2013年加入TVB大家庭，先後參與多套電視劇集《老表，你好hea！》、《實習天使》、《多功能老婆》、《香港人在北京》和《旁觀者》等。吳若希與老公何兆鴻（Alex）結婚多年誕下1女1子，一家四口生活幸福美滿，不過她仍然相當熱衷於事業發展，她於無綫電視台慶劇《香港人在北京》首次擔正女主角與視帝陳展鵬合演夫妻，演出深受觀眾歡迎，掀起追劇熱潮及討論！

吳若希於《香港人在北京》首次擔正女主角與視帝陳展鵬合演夫妻深受觀眾歡迎。（劇照）

吳若希經常在網上大曬一家四口家庭照。（Instagram：@jinnyng）

講到吳若希過往在萬千星輝頒獎典禮的成績，她分別憑着劇集歌曲《越難越愛》和《眼淚的秘密》曾經贏得「最受歡迎劇集歌曲」，至於戲劇發展方面，她憑《香港人在北京》曾經於2023年入圍「最佳女主角」最後五強，另外更在2019年憑《多功能老婆》獲得「最佳女配角」的提名，另外她還踏足主持界發展，成功獲得「最佳女主持」和「最佳綜藝節目」的提名資格！

吳若希分別憑《越難越愛》及《眼淚的秘密》連續兩年奪獎而回，成為紀錄保持者。（視覺中國）

吳若希破格出色演技受盡關注

吳若希在《旁觀者》做陰險女人破格出色演技受盡關注及讚賞，劇組為了凸顯她的陰森及朱唇壓逼感，特意打造了一個貼滿吳若希嘴唇特寫的環境，畫面震撼。對於角色呈現冷艷形象令人耳目一新，她接受訪問表示：「除咗造型已經好唔同，本身套戲嘅演繹方法都係我自己未接觸過。以前都話做開好人，今次係演一個唔係好現實嘅人，自己都好期待觀眾嘅反應。」

吳若希在《旁觀者》同周柏豪關係微妙。（《旁觀者》劇照）