兩大頂流久違合作新劇Hit爆　首日成績撼贏同期熱播劇成第一名

內地兩大頂流李現、楊紫繼2019年推出劇集《親愛的，熱愛的》後，相隔6年近日推出古裝劇《國色芳華》引起廣大關注，單只是開播首小時，已經撼贏其他熱播劇，相當厲害。

《國色芳華》開播大受歡迎。（《國色芳華》微博圖片）

近日陸續有多部新劇推出，包括有王鶴棣主演的《大奉打更人》、白鹿主演的《白月梵星》等，因他們本身擁有高人氣，自然而然在熱度上，劇集一直受到極高討論。

王鶴棣、白鹿主演的劇集熱播中。（微博圖片）

楊紫﹑李現人氣勁。（《國色芳華》微博圖片）

但李現同楊紫的新劇《國色芳華》一開播，他們的熱度排名則大受影響，因為《國》只開播首小時，已經登上知名平台「貓眼劇集排行榜」的第一名位置，開播第一日累積7927.99熱度，比起開播首日的《大奉打更人》7822.75同已開播11日的《白月梵星》7807.71還要高，由此可見他們的影響力相當驚人。

而劇集故事背景為唐朝，楊紫飾演的何惟芳是商賈之女兒，後來嫁入了劉家，但婚禮那天卻沒有一位賓客出席。婚後的生活令她失望，丈夫劉暢（魏哲嗚 飾）對她毫不在意。隨著時間的推移，何惟芳逐漸明白婚姻並非女性的唯一出路。在「花鳥使」蔣長揚（李現 飾）的協助下，他們組成匠人與投資人的組合，從培育牡丹起家，他們最終實現了濟世報國的勵志故事。