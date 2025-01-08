東張西望｜渣男同時追教練及學生家長　吸大麻後教水令小朋友遇溺

TVB節目《東張西望》連日講到「性玩具測試員」C先生，早前已經報道過C先生是前香港武術代表隊成員，又是游泳教練，被喻為明日之星。C先生被指在網上公然發布與一班「前女友」的性愛片段，更對她評頭品足，疑似大肆炫耀性史。今日（8日）繼續報道C先生的事件，今次更找來他的同行展開大控訴。

早前已經報道過C先生是前香港武術代表隊成員，又是游泳教練，被喻為明日之星。(節目截圖)

「性玩具測試員」C先生的同行展開大控訴。(節目截圖)

C先生的同行，不少游泳教練都力數他的惡行，Bella表示「他吸食毒品後教學生游水」，更指他有吸食大麻的習慣：「佢食完之後會迷迷糊糊，作為一個教練，其實應該除咗教識個學生，學生安全先係第一位，喺自己唔清醒嘅狀態之下，點樣可以保障到學生安全呢！」

Bella表示「他吸食毒品後教學生游水」，更指他有吸食大麻的習慣。(節目截圖)

May則指知道他有「攞開貨」：「佢話好正，啲貨好正囉！同佢啲friend講，但我哋係側邊會聽到。咁你大麻有味㗎嘛，即係同你食煙一樣，會聞到佢有味㗎，如果佢行近，同埋佢神情呆滯㗎喎！」更指問C先生問題要數秒才能回答。除此之外，May更指他曾在教學生游泳時，令學生遇溺，幸好有人眼明手快把小朋友拉回池邊。

May指知道他有「攞開貨」。(節目截圖)

May更指他曾在教學生游泳時，令學生遇溺，幸好有人眼明手快把小朋友拉回池邊。(節目截圖)

C先生原來更是「時間管理大師」，同一時間追求女教練及學生家長，May表示C先生一腳踏多船：「佢好似想溝一個家長，之後呢個家長下一個星期就著晒比堅尼落水喺度玩。」更指C先生與該名家長互相潑水，卿卿我我。Bella就指C先生即使有女朋友，都會與其他女教練態度親暱：「佢會喺個泳池嘅時候有好多身體接觸，搭吓你膊頭、摸吓你、攬吓你。」

C先生原來更是「時間管理大師」，同一時間追求女教練及學生家長。(節目截圖)

Bella就指C先生即使有女朋友，都會與其他女教練態度親暱。(節目截圖)

C先生劣評如潮，所以被前泳會辭退，於是自行創立泳會開班教授學生。但他對前公司展開報復：「佢喺泳池好大聲咁話其他教練游得好慢，又講佢哋泳會嘅學生游水好慢，就話xx都快過佢哋。」而該學生聽到後感到不開心，最後連水都再沒有游了。

C先生劣評如潮，所以被前泳會辭退。(節目截圖)

C先生「食評家」的身份原來已經街知巷聞，更有「蘭桂芳XX」之稱。大家都知道他「食女」後會放上網，而C先生則指片是他拍，但不是他放上網。C先生的泳會之後發出聲明，指他們教練遭「有心人」惡意中傷，而他自己亦有發出聲明逐一回應指控。至於他親身回應指控還是要繼續再等《東張西望》的播出。

C先生「食評家」的身份原來已經街知巷聞，更有「蘭桂芳XX」之稱。(節目截圖)

C先生的泳會之後發出聲明，指他們教練遭「有心人」惡意中傷。(節目截圖)