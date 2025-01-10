靚聲大灣仔談三位影響他最大男歌手　學鋼琴與陳百強竟有莫大關係

現年53歲的梁漢文（Edmond），1989年參加由無綫電視（TVB）及華星唱片合辦的第8屆新秀歌唱大賽而踏入樂壇，擁有《纏綿遊戲》、《好朋友》、《衣櫃裡的男人》及《七友》等多首耳熟能詳的經典金曲。近年梁漢文轉戰內地，憑綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》人氣急升，與張智霖、陳小春、謝天華、林曉峰等藝人組成「大灣仔哥哥」非常吃香，綜藝、登台、商演及演唱會全部通殺，瘋狂吸金。

梁漢文近年不停穿梭內地工作。（梁漢文微博圖片）

梁漢文與張智霖、陳小春、謝天華、林曉峰等組成「大灣仔哥哥」在內地非常吃香，早前一起亮相《聲生不息·大灣區季》。（梁漢文微博圖片）

在內地非常受歡迎。（梁漢文微博圖片）

吃播都撈埋。（小紅書截圖）

在內地工作不斷的梁漢文，近日亮相大灣區新年音樂會接受訪問，談到三位對他影響最大的男歌手，分別是校長譚詠麟、哥哥張國榮和有「情歌王子」之稱的陳百強，公開與三位偶像不為人知的往事。梁漢文稱因為與譚詠麟是波友，經常一起踢足球，所以比較熟，也非常懂對方的為人。梁漢文指譚詠麟厲害之處就是可以讓身邊的工作人員、朋友都非常開心：「他的能量很大。」

梁漢文近日亮相大灣區新年音樂會接受訪問，談到三位對他影響最大的男歌手，校長譚詠麟是其中一位。（微博截圖）

梁漢文和校長譚詠麟是波友。（梁漢文微博圖片）

梁漢文指譚詠麟厲害之處就是可以讓身邊的工作人員、朋友都非常開心：「他的能量很大。」（視覺中國）

至於與張國榮，梁漢文憶述大概在97年左右參演電影《金枝玉葉2》，當他知道有機會跟張國榮一起拍戲時，「嘩！心情非常的緊張，也非常的開心。我就聽到『咯咯』敲門聲，我知道他來了，他一開門，你知道他跟我說什麼嗎？他唱我的歌，『纏綿遊戲過後，為何能捨得放手』，然後他一步一步走在我旁邊，拍一下我肩膀說：『梁漢文，你好』。」此親切舉動令梁漢文覺得這個音樂生涯非常值得了，至今回想這個回憶，他依然很感動。也足見張國榮對後輩的關照。

還有張國榮。（微博截圖）

梁漢文回想當時聽到張國榮唱自己的歌，至今仍很激動。（微博截圖）

梁漢文（右一）與張國榮曾在電影《金枝玉葉2》合作。（《金枝玉葉2》電影截圖）

張國榮對後輩非常好。（VCG）

而還有一位則是有「情歌王子」之稱的陳百強，梁漢文表示最初是受媽媽的影響而去聽陳百強的歌，他人生第一次看演唱會就是看陳百強的紅館演唱會，「那時候他穿著那個紫色的長衣，然後坐在鋼琴前面自彈自唱，我覺得非常有型，他這個畫面我永遠都記得。」這個畫面不但讓梁漢文牢牢記在腦海，在之後的音樂路上，還帶梁漢文走出困境。梁漢文說在他唱歌唱了10年左右，遇上一個瓶頸位，「我問自己應該怎樣再去演出呢？應該怎樣突破自己？然後我就想到那個畫面，我要學鋼琴，其實我能彈鋼琴就是因為陳百強。」

梁漢文學鋼琴原來是因為陳百強。（微博截圖）

梁漢文稱第一次去看演唱會就是陳百強的演唱會，當時被對方自彈自唱迷住。（微博截圖）

梁漢文自言能彈鋼琴就是因為陳百強。（梁漢文微博圖片）