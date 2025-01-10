TVB富貴老戲骨憶當年拍劇意外　《八仙過海》變八仙落海險送命

現年74歲、人稱「潘翁」的潘志文，縱橫影視圈逾半世紀，拍過不少膾炙人口的劇集，曾是麗的、亞視的一線小生，後來他移民加拿大，在當地發展製衣生意，期間加、港兩邊走，為亞視拍劇，至2013年正式回流，以部頭合約形式重返TVB，再次活躍幕前，由於在《再創世紀》、《以和為貴》、《幕後玩家》及《EU超時任務》中演中風角色，而被封為TVB「御用中風王」；不過潘志文另一最令觀眾深印象的就是他在26年前已經住7,000呎豪宅，非常富貴。而近年，潘志文除了繼續參與多套劇集拍攝時之外，也緊貼潮流進駐社交平台，拍片分享昔日的拍劇花絮，聽到網民津津樂道。

潘志文年輕時非常帥氣，是電視台一線小生。（《大地恩情》劇照）

潘志文曾移民加拿大，至2013年回流，以部頭合約形式重返TVB，再次活躍幕前。（《天地男兒》劇照）

由於在《再創世紀》、《以和為貴》、《幕後玩家》及《EU超時任務》演中風角色，潘志文成為TVB「御用中風王」。（《再創世紀》劇照）

年過70的潘志文依然有型。（資料圖片/葉志明攝）

近日，潘志文又有新片，他以「《八仙過海》變八仙落水」為題，分享當年1984年拍《八》劇到山東渤海灣取景時發生的一場驚險意外。劇中飾演「呂洞賓」的潘志文憶述該幕劇情是鐵拐李（江漢飾演）將自己那支拐杖向天一拋，變了一艘木船，當時美工用很多樹枝、木頭和石膏，把木船做到好像拐杖的形狀，他們八個神仙就上船，而那時當地就派出一艘驅逐艦，將他們艘木船拖出渤海，起初慢慢拖着，速度就像開車的一檔，一路拖他們就在船上一路拍，後來驅逐艦把拖行速度提升到二檔，由於他們的木船只是道具，一加速他們那艘道具木船的龍骨就被拉斷，然後木船就慢慢沉下去。

潘志文近年積極經營社交平台，拍片分享昔日的拍劇花絮。（小紅書截圖）

潘志文分享當年1984年拍《八仙過海》到山東渤海灣取景時發生的一場驚險意外。（小紅書截圖）

他稱當時的船是道具，龍骨被拉斷後，船一直下沉。（小紅書截圖）

潘志文笑言：「我們開始還一直繼續拍，但拍著拍著就拍不了了，因為船一直在沉。當時劇集武術指導林迪安是演藍采和，他boom一聲就跳下去說很好玩，在游泳，一直游出去。」但潘志文稱當時風急浪大，林迪安游了一下都游不到，幾乎有危險；而他們那邊，一沉船的時候，「張果老」（梁漢威飾演）因為不懂水性，水一直浸上來，他就在喊「死了、死了」，「愈來愈唔對路，江漢有一個大葫蘆，而那個葫蘆是發泡膠做的，我跟他就去救張果老。」

潘志文稱當時真的感受到有生命危險。（小紅書截圖）

但劇組說吹乾衣服後，下午繼續拍。（小紅書截圖）

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潘志文直言同一時間「何仙姑」（阮佩珍飾演）已經暈了，於是「韓湘子」（唐品昌）就去救她：「至於藍采和，他真的有生命危險，但我們拍攝組的說就說先別要救他，我們先多拍些花絮，一直在拍他不斷再說死了，游不到了，所以我們拍這段真的有生命危險。」

潘志文憶述的該場戲。（《八仙過海》劇集截圖）

就是這艘道具船。（《八仙過海》劇集截圖）

《八仙過海》變八仙落海。（《八仙過海》劇集截圖）

還有煙火效果。（《八仙過海》劇集截圖）

幸好最後沒事，全部救回上岸，但劇組的安排卻令他們相當「驚喜」，「劇組說你們先休息一會、吃頓飯，我們想辦法，馬上把你們的戲服、鬍鬚吹乾，下午繼續拍攝！所以說，拍戲是不是有驚有喜。」事隔多年，當年的驚險如今已變成難忘的回憶，網民也大讚他們很敬業，才有後面的經典。

網民留言。（小紅書截圖）