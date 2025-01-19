萬千星輝2024｜鍾志光終奪「萬千光輝演藝大獎」　奧運日瞓2小時

無綫（TVB）年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》今晚（19日）隆重舉行，當中鍾志光獲頒「萬千光輝演藝大獎」！鍾志光加入TVB已經36年，身兼體育評述員、主持及演員身份，故被封「萬能鍾」。鍾志光上台領獎發表得獎感言時講到：「多謝曾總，多謝各位同事，呢個獎唔係一個神台獎呀嘛？好老實，曾總講得啱，一啲風聲都冇，我事前唔知道嘅，甚至乎本來有其他嘢做，佢哋就話畀我聽體育組會有個專業獎喎，都要你支持吓，講到體育組我一定支持，所以推晒所有嘢唔做，今日喺度，估都估唔到原來會攞到呢個獎。」

鍾志光終奪「萬千光輝演藝大獎」！（電視截圖）

鍾志光終奪「萬千光輝演藝大獎」！（電視截圖）

鍾志光續說：「咁多年嘅服務，你話工餘時間讀書就係時間點用，呢個唔重要，其實最重要我哋代表TVB去工作，喺奧運期間好多人問『你個工作時間好長喎，但係見你好精神喎，冇見你瞌眼瞓嘅？』我只係話畀佢聽，因為我一坐埋主持枱，我就係代表TVB為香港市民服務嘅！所以我係唔可以有任何時刻係唔留意，至於你話其他資料，因為我一直以來都好熱愛體育，亦都做過體育老師，所以都係手板眼見功夫嗰啲對我嚟講。但係我入到嚟TVB係好幸運嘅，當年我係教師嚟嘅啫，今日在座當中嘅李漢源先生，就係當年同我面試，就係當時嘅體育組監製莫若翔先生叫我入嚟試一試，就係咁改變我一生！如果冇呢兩位，呢個獎今日唔會係我嘅！多謝大家！」

鍾志光終奪「萬千光輝演藝大獎」！（電視截圖）

鍾志光為無綫主持巴黎奧運節目。(節目截圖)

陳懿德與鍾sir(鍾志光)同專業評述一起擔任主持工作。(IG圖片）

許家傑亦有多謝鍾志光鍾sir帶領住。(ig@jackhero5)

鍾志光擁有雙碩士學位，博學多才的他早前獲教院頒發榮譽院士。他在巴黎奧運繼續為TVB擔大旗主持節目，已經是「九朝元老」的他對於奧運直播經驗老到，由於時差關係，凌晨時份有多場重磅級的比賽，鍾志光都緊守崗位，有網民就指江旻憓奪金一夜，鍾志光開工逾17小時，當晚頒獎禮後，近天光才收工，翌日中午12時15分，再次見到鍾志光坐在《2024巴黎奧運全城聚焦》節目現場主持，再度直踩到5am。鍾志光曾坦言，奧運期間每日只能睡兩小時，對於網民的關心他表示感謝。

鍾志光獲教大頒發榮譽院士銜。（資料圖片）

鍾志光曾任中學教師7個月，教授中文及體育科，後來於80年代得到商台體育監製招手而入行。於1989年，鍾志光加入TVB做體育節目評述員，並開始參演劇集，演出劇集超過200部。入行多年的他，去年終獲TVB頒發傑出員工獎。

鍾志光獲無綫頒發傑出員工獎。（葉志明攝）

鍾志光獲無綫頒發傑出員工獎。（葉志明攝）