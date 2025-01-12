專訪｜吳若希曾窮到冇錢食《大家樂》：一日得20蚊

吳若希由出道到現在，給人感覺很率直，有話題性，以前經常成為娛樂雜誌封面，網民攻擊的對象，就算現在已結婚，生了兩個小朋友之後，吳若希有時候成為網民的焦點，但吳若希好像刀槍不入一般，網民的負評對她來好像起不了作用，或者和她小時候的生活有關。

吳若希十歲時，父母離婚，之後媽媽要打兩份工照顧她，吳若希每日有20元零用錢，連吃午飯都要「諗過度過」她說：「想食大家樂都難，因為要廿四蚊，成日都要諗今日使咗，聽日點呢？所以好細個就要出嚟做part time （會唔會覺得自己好慘？）唔會，因為無時間去諗⋯⋯哈哈」經歷過要為生活打拼，連明天有沒有錢吃飯的人，又怎會輕易被網民的負評擊倒呢？

吳若希讀書時期已出來做兼職幫補生計，令她性格很堅強。（葉志明攝影）

曾做攤位遊戲助理及收銀員

吳若希媽媽要打兩份工為持家庭開支，令她很早意識到要出來工作做兼職，幫補生計，她說：「做過攤住遊戲捲棉花糖，賣爆谷呀，最慘係做收銀，試過找錯錢畀人，反要倒貼全日人工200蚊畀鋪頭，嗰日我喊住返屋企，發誓一世唔再做收銀。」過年或大時大節，吳若希必定開工「因為有三工㗎（三位人工）」

吳若希與嫲嫲關係密切，更覺得嫲嫲是她心目中的智者。（葉志明攝影）

吳若希曾是留守兒童

吳若希十歲前是留守兒童，因為父母要打工賺錢，她要由祖父及嫲嫲照顧，在她心目中嫲嫲是一位智者，有一件事令吳若希到現在也很記得，有年吳若希考試只得96分，平時她是100分，之後老師約見她的嫲嫲，更當著吳若希面前告訴嫲嫲「她退步了很多」，吳若希當時心情很差，一邊拖著嫲嫲的手，一邊哭著行，當時嫲嫲對她說：「人生唔可能次次100分，人生有時係80分或更低，妳睇下有啲攞60分都咁開心，妳做咩唔開心呢？嫲嫲唔係想我同其他人比較，佢係用返我嘅心態同我講，佢令到我好有信心做所有事。」

（左）吳若希嫲嫲及爺爺，十歲前一同照顧著吳若希。（受訪者提供）

媽媽踩單車跌倒昏迷21天

吳若希好像很堅強，出道到現在無論遇到幾差的新聞，或網友的口誅筆伐，都不會對她有影響，直到有一次，她終於在大家面前流露軟弱的一面，2015年吳若希媽媽因為踩單車跌傷頭部入院，之後昏迷21天，原來初時吳若希以為媽媽是輕傷，直到媽媽由手術室推出來的時候，她說：「我見到阿媽嗰樣，腫到一個麵包咁樣，成塊面瘀哂，我嗰下嚇親，我呆咗，我嗌佢，佢冇反應，之後個腦空白咗，然後我見一大班記者衝埋去影我阿媽，我突然好嬲但我唔知嬲乜，大叫『唔好再影我阿媽』，講完呢句，我阿爸已經喊咗。」

吳若希媽媽踩單車跌傷頭部重創，當時吳若希連日在醫院守候。（視覺中國）

吳若希罕有地在傳媒前崩潰大哭（視覺中國）

吳若希初時也很冷靜，事件發生後當晚回家，她記得也沒有哭過，直到去到醫院再見到媽媽，她說：「我當時問護士，我阿媽幾時會醒，護士話媽媽身體有麻醉藥，每個人醒嘅時間都唔同，佢講完呢句，我當時摸住阿媽隻手，但我感覺到自己頂唔住喇，即刻衝入廁所喊，我係喊到抽搐，未試過個心咁痛。我當時仲接咗佢返嚟同我住，我叫佢唔駛做喇，我叫佢幫我睇住弟弟，佢可以享福喇，我仲前一天叫佢幫我交水費，電費⋯⋯我當刻係諗，點解會咁，亦好自私嘅，我當刻講咗句，妳跌親咁邊個幫我交水費呀？我真係唔識㗎。」

感激好友Kelly Jackie及家燕姐

這個難關吳若希很感激兩個人，一個是好朋友Kelly Jackie，另一個是家燕姐，她說：「Kelly Jackie係一個阿媽type嘅女人，佢幫我處理我家事，照顧我弟弟，而家燕姐介紹咗一個工人姐姐agent畀我，五日之內請到一個工人，咁就可以有人照顧到弟弟。」

吳若希媽媽最後昏迷了21天，這段日子她還要開工拍劇，每日凌晨三四點回到醫院陪媽媽，她說：「好記得係21日，我仲讚佢，妳好叻呀，我估妳訓28日㗎，點解你可以21日訓醒呀。」