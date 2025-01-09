東張西望｜港女泰國被捉勒索後失聯　啊媽哭訴：點解政府唔重視

TVB節目《東張西望》今日（9日）報道了一位港人的求助事件，日前內地男演員王星被「賣豬仔」到緬甸一事鬧得沸沸揚揚，而王星日前亦被安排送返泰國。求助人彭女士指女兒去年12月底到泰國後失聯，至今下落不明。

內地男演只王星被「賣豬仔」到緬甸一事鬧得沸沸揚揚，而王星日前亦被安排送返泰國。(節目截圖)

求助人彭女士指女兒去年12月底到泰國後失聯，至今下落不明。(節目截圖)

彭女士女兒辛瑩去年12月27日表示要到泰國做兼職，到今日仍未有消息，而她的朋友聯絡不上辛瑩，於是便找上她媽媽。彭女士表示一開始不知道辛瑩去了泰國，是她朋友告訴才知道，當她知道事件後表示：「我哋29號就去報警」。

彭女士女兒辛瑩去年12月27日表示要到泰國做兼職。(節目截圖)

彭女士表示一開始不知道辛瑩去了泰國，是她朋友告訴才知道。(節目截圖)

辛瑩失蹤一星期後，彭女士突然收到她的電話：「1月6號嗰日，對方就用女女個whatsapp嗌女女打電話畀我哋，其實佢哋嗰陣已經控制緊佢講嘢㗎啦！佢同我講嘢好小心咁樣講，仲有啲問題我問佢嗰時佢停留咗好耐先答我。佢講話依家佢哋老闆肯放佢哋走，但係要贖金！叫我哋交錢，打錢畀佢哋，佢哋就派人送佢哋去機場，畀佢哋返嚟！」

辛瑩失蹤一星期後，彭女士突然收到她的電話。(節目截圖)

辛瑩失蹤一星期後，彭女士突然收到她的電話。(節目截圖)

彭女士指對方開價2.8萬元美金（即約218,000港元），但她向對方表示如果過了數而對方逃走怎麼辦，之後對方就失了蹤。彭女士立即向入境處和警方求助，但未有行動時，她找了「中間人」求助，彭女士表示中間人曾救過不少人離開園區。

彭女士指對方開價2.8萬元美金（即約218,000港元）。(節目截圖)

彭女士更指已經「傾掂數」，約好「一手交錢一手交人」，但對方一直兜兜轉轉不肯正面與彭女士交涉。彭女士向對方表示「未見人怎會過數」，而對方則叫她先過數，二人未能達成協議：「一直都堅持各方嘅意見，所以到最尾都未交接到。」而女兒已經聯絡不上，最後更哭訴自己已經沒有辦法了，而警方亦幫不上忙，大使館亦幫不了忙：「點解政府唔重視呢件事，唔通要啲明星先重視？我哋呢啲普通市民就唔係人？」彭女士只希望女兒快點歸來。

彭女士更指已經「傾掂數」，約好「一手交錢一手交人」，但對方一直兜兜轉轉不肯正面與彭女士交涉。(節目截圖)