朱千雪產後速減20磅反而學會放開：發覺自己嘥咗廿幾年係度減肥

去年5月朱千雪（Tracy)為醫生老公吳昆倫（Justin）誕下愛兒，產後極速復工，一邊工作一邊湊仔。今日（10/1）Tracy現身深水埗幼稚園出席《奧比斯》活動，為幼兒講解護眼心得和大玩遊戲。

朱千雪今日出席活動。（吳子生攝）

Tracy接受《香港01》訪問時表示：「其實見到一班幼稚園嘅小朋友，就會令我諗起我個囝囝，因為到囝囝再大啲嘅時候，佢就會好似佢哋咁要返學。自從做咗媽媽之後，好多諗法都會好唔同，以前未生小朋友嘅時候，私人時間會好多，一收工話同朋友食飯就去食飯，但而家就唔得，好多時都會以佢行先，一收工就好想返去陪佢。同埋每晚都會瞓得唔好，因為成日都會心掛掛，驚佢會反身瞓，咁所以睡眠質素係會差啲。（而家身形接唔接受得到？）其實以前瘦嘅時候都接受唔到，就好似嗰陣時生完肥咗20磅，到你減咗嗰20磅之後，你係會滿足。但到你返去未生之前，就發覺自己嘥咗20幾年都係度減緊肥，咁所以就會發覺原來女仔對呢樣嘢係會無止境，永遠都覺得唔夠。咁所以喺唔同嘅階段，最緊要健康同舒服重要。（冇再諗Keep Fit？）係有嘅，不過起碼我而家著得返以前啲衫。同埋而家我係做完運動先返工。（老公有冇叫你唔好減？）其實佢好好，之前我大住肚，佢竟然會話我冇肥過，咁所以係呢方面佢唔會俾壓力我。」