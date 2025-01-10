中年好聲音3｜「男女大魔王」同震撼登場　一分之差極度激烈

《中年好聲音3》「導師分組賽」下半場賽事，歌單如下：「紅組」曹越＋陳嘉琦《愛情轉移》、劉洋＋郭偉倫《想說》、黃博《傷追人》；「綠組」善玥澄＋李金凱《1874》、尤詩郡＋胡家健《會過去的》、陳芷盈《任天堂流淚》；「藍組」羅逸軒＋高菲《明年今日/十年》、陳溢光＋宗倩如《其實你心裡有沒有我》、張與辰《愛與誠》。按照賽制下半場及回合總結，評審將淘汰共兩名參賽者，27強即將誕生！



紅組黃博獻唱《傷追人》。

紅組黃博獻唱《傷追人》。

紅組黃博獻唱《傷追人》。

講到最激烈，必定是最尾的古巨基歌曲比拼，被評審周國豐封為「男女大魔王」的張與辰和黃博，同一回合登場，中間夾著唱得之人、有「中3王菀之」之稱的陳芷盈，絕對是實力派唱將大混戰！首出場的黃博獻唱《傷追人》，直言「首歌好慘，遇到渣男唔會去嗌交」；她不但以新鮮髮型亮相，唱歌時更多了眼神交流，獲主持車婉婉讚「對眼有火」，形容她像猛獸一樣，用內心力量反擊渣男！劉美君對黃博的演出坦言：「佢望住我同我講佢嘅痛，真係吸住我去聽個故仔，唱得好好聽，感情完全feel到晒。」周國豐點評：「好多時扣分係你第一句，你今日第一句好穩。去到chorus部分個『洶湧』唔係亂咁嚟，將激情部分推到最高點。」

藍組張與辰獻唱《愛與誠》。

藍組張與辰獻唱《愛與誠》。

肥媽激讚：「我覺得你偷咗隻歌，畀到我聽唔係古巨基嘅歌，係張與辰嘅歌。」

劉美君略嫌張與辰哭腔太多。

而張與辰則獻唱《愛與誠》，演出獲評審肥媽激讚唱出屬於其個人版本：「我覺得你偷咗隻歌，畀到我聽唔係古巨基嘅歌，係張與辰嘅歌。」劉美君則略嫌張與辰哭腔太多，對其演出有讚有彈：「真係唱得好，我信你嘅能力，但係我覺得唔需要一開始畀嗰啲喊聲，少少fine tune就得。」「男女大魔王」演出叮噹馬頭，分數只有1分之差。

綠組陳芷盈獻唱《任天堂流淚》，特意戴上圓框眼鏡宅女造型上陣。

綠組陳芷盈獻唱《任天堂流淚》，特意戴上圓框眼鏡宅女造型上陣。

陳芷盈竟然忘記戴ear mon耳機，令其表現失準唱錯key。

陳芷盈竟然忘記戴ear mon耳機，令其表現失準唱錯key。

至於「王菀之2.0」陳芷盈獻唱《任天堂流淚》，特意戴上圓框眼鏡，以一身宅女造型上陣。可惜萬事俱備，只欠東風，她竟然忘記戴ear mon耳機，令其表現比之前失準，音調錯key，張佳添說：「你嘅問題係key定高咗少少，一路聽有少少吵耳。你係一個有音樂感、歌唱能力嘅人，只係首歌策略性爭啲，隻歌未必最適合你唱。」劉美君則指：「初頭幾唔錯，一路去冇左層次，呢隻歌應該靜靜地、慢慢咁推上去，去到後面有啲急促，呼吸、成個人都亂晒。」