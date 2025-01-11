TVB小花婚後勁富貴狂曬名牌　自認貪老公夠KAI：我可以成日老點佢

現年32歲的前TVB小花陳詩欣（Eunice）憑節目《3日2夜》及《學是學非》彈出，更有「一件頭女神」之稱，她自2021年尾嫁圈外有米男友陳爾正（Joshua）後就淡出幕前，婚後搬入千呎半山豪宅，又經常周遊列國，大曬奢華行頭，安心過少奶奶生活。而陳詩欣亦經常在IG同粉絲玩「你問我答」互動，日前有網民就問道：「有咩原因令你想嫁比（畀）你老公？」陳詩欣亦大方回應！

婚後淡出幕前。（IG@eunicechanszeyan）

身材火辣。（IG@eunicechanszeyan）

經常周遊列國。（IG@eunicechanszeyan）

經常周遊列國。（IG@eunicechanszeyan）

婚後搬入千呎半山豪宅。（IG@eunicechanszeyan）

慶祝生日。（IG@eunicechanszeyan）

好大紥花！（IG@eunicechanszeyan）

大玩「你問我答」。（IG截圖）

陳詩欣曬出老公的照片，並寫道：「佢好KAI！每日都令到我好開心，開心是一個最大原因，我最鍾意就係每日聽佢放工返來發表佢嘅偉倫。雖然一個禮拜都激親我五日，但係大多數同佢一齊我都係好幸福嘅，而且我可以成日老點佢！」相中所見，陳詩欣老公圍住兩個旅行頸枕，場面搞笑，看來陳詩欣十分欣賞老公這一面！其實陳詩欣老公陳爾正來頭不小，畢業於世界六大時裝學院之一的倫敦藝術大學倫敦時裝學院（London College of Fashion），是名副其實的學霸，也是活動創辦人兼世界級Party搞手，與百億富三代鍾培生份屬好友。

貪老公夠KAI？（IG截圖）

陳詩欣同老公。（IG@eunicechanszeyan）

好玩得。（IG@eunicechanszeyan）

好恩愛。（IG@eunicechanszeyan）

好恩愛。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣同老公結婚後生活幾級跳，出入高檔餐廳，又擁有多款Hermès手袋，包括Birkin、Kelly、Constance、Lindy及Evelyne等，相當富貴！不過陳詩欣早前曾自爆去年情緒出現問題，幸好有老公陪伴：「2024年1月流感，病之後一度情緒低落（有好多人都話係特效藥的副作用），每天都過得很辛苦，心跳冇力手震乜都有。餐飯都唔可以好好地坐郁來郁去，好焦慮好想返屋企。2024年2月我老公決定開始帶我去旅行去完曼谷同屋企人去新加坡再同蔡嘉欣去上海望落去正常，但內心經常不安。所以這一年完全除咗網上工作之外，我都選擇周圍飛看看世界有多大學習面對接受。」而陳詩欣去年在老公陪伴下周圍飛，相信心情都已好轉！

陳詩欣（Eunice）有「一件頭女神」之稱。（IG@eunicechanszeyan）

好性感。（IG@eunicechanszeyan）

好身材。（IG@eunicechanszeyan）

老公視角。（IG@eunicechanszeyan）

招牌長腿！（IG@eunicechanszeyan）

經常大曬Hermès手袋，相當富貴！（IG@eunicechanszeyan）

Hermès Birkin。（IG@eunicechanszeyan）

大曬奢華行頭。（IG@eunicechanszeyan）

手袋同拖鞋都出自Hermès。（IG@eunicechanszeyan）

為老公慶祝33歲生日。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣自爆去年情緒出現問題。（IG截圖）