潘志文早年泰國登台親歷槍戰勁驚險　目擊開槍一幕：我害怕

內地演員王星早前前往泰國拍戲期間疑被「賣豬仔」被綁架至緬甸詐騙園區，於泰緬邊境失聯，王星的女友嘉嘉在微博發帖求助，迅速引起廣泛關注，其後在泰方協助下於緬甸尋回王星，成功獲救。王星事件曝光後，引發各界關注，而縱橫影視圈半世紀的資深演員潘志文，日前就拍片分享在40年前到泰國登台演出期間，亦曾遇到驚險的一幕！

王星近照中，其腿部紅斑被猜測是遭到毆打。

1月7日，王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）

潘志文。（《天地男兒》劇照）

TVB劇集《飛虎之雷霆極戰》潘志文飾演保安局局長。（劇照）

潘志文不介意再演中風。（葉志明攝）

潘志文不時拍片分享昔日拍劇的點滴。（影片截圖）

現年74歲的潘志文縱橫演藝圈多年，近年除了繼續拍劇之外，亦緊貼潮流進駐內地社交平台，不時拍片分享昔日拍劇的趣事，日前他就以「回憶40年前去泰國登台演出期間遇到的驚險一幕！」為題，分享當年目擊槍戰的經歷。潘志文憶述：「大概是1984年吧，因為我一部電視劇《怒劍鳴》泰國很多觀眾喜歡看，結果呢夜總會就請我去演唱。剛到第一天，老闆用車送我到夜總會去排練，那個時候一到停車場，人已經很多，車又多，可能他們知道我將會去那個夜總會，結果我們的車都走不動停在那邊。忽然間外面聽到有人吵架，還聽到槍聲！」

早年泰國登台。（影片截圖）

早年泰國登台。（影片截圖）

早年泰國登台。（影片截圖）

驚險。（影片截圖）

驚險。（影片截圖）

潘志文當時目擊驚險一幕：「跟着我看到一個高高大大的人拿着槍追着一個中年人，後來就跑到我的車外面，轉來轉去，正要看那個人再開槍，司機馬上說『趴下趴下趴下』，很快我見到那個人就跑到後面去了，看到那個人拿起一些東西要反抗，但是馬上掉到地上去，人就湧上去，我看不到什麼了，很快聽到那個救護車聲，人就散開了，那個傷者就已經運走了。」潘志文續說：「後來呢夜總會老闆告訴我，開槍那個人是夜總會的保安，因為泊車、停車的問題，就跟那個人有爭執，那個人很麻煩，結果那個保安對他的腿開了一槍。後來老闆就跟我說這些事在這裏很平常，我叫他回鄉下避兩、三天就沒事得了，結果幾天之後我又看到那個保安，老闆就說要派他保護我，我說不要了，我怕我害怕。」

目擊槍戰。（影片截圖）

目擊槍戰。（影片截圖）

好驚險。（影片截圖）

好驚險。（影片截圖）

好驚險。（影片截圖）

開槍者是保安。（影片截圖）

起爭執。（影片截圖）

起爭執。（影片截圖）

避風頭。（影片截圖）

好驚。（影片截圖）

好驚。（影片截圖）