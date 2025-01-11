劉德華被問會否想開「四大天王」演唱會：我想呀，真係想

完騷後，劉德華終於可以「無罩」示人。（葉志明攝）

劉德華《今天…is the Day》巡迴演唱會香港站完滿落幕，完屬後，華仔在後台開完香檳後即時飲幾啖，心情大好。他接受訪問時表示想一直開落去，感恩今次72場巡唱十分順利，但自己比較想以另一形式與大家見面。

完成巡唱後，華仔表示農曆年會與屋企人外遊。（葉志明攝）

雖然全晚眼濕濕，但華仔感覺是觀眾表演畀自己，所以是歡樂的。「啱啱開始時會比較大壓力，每日都驚自己身體各樣嘢，比較易有感觸，身邊人比咗好多能量我。」華仔又指因為唔想大家太擔心，所以每晚開騷都會盡量小心，而《練習》時危險動作刪除，他解釋「原來有時小心都會有少少意外，為咗唔想大家睇嘅時，掛住擔心所以改。（有無畀屋企人話？）少不免。」華仔又指老婆比較擔心，但問到老婆每晚都在場，是否受壓所以改動作，他說：「佢喺度我會好啲。（佢睇咗幾場？）72場！」華仔每晚都招親「收」老婆，72場下來，是否多咗好多老婆，他表示：「嗰啲玩啫，佢哋返去就唔記得架啦。」

問到囡囡有咩評價，華仔表示：「佢話我跳錯舞。」（葉志明攝）

問到對啟德新場會否感興趣，華仔表示暫時未有諗法，但提到有議員提議邀四大天王辦大型演唱會時，華仔即謂：「我想呀，真係想，因為我哋始終係一個年代嘅表演，如果可以一齊喺嗰度表演係一件盛事。」