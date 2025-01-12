90後「職場金城安」憑一己之力搞冧公司　網民：離譜過《愛回家》

提起TVB處境喜劇《愛．回家之開心速遞》就不得不提劇中由周嘉洛飾演的「金城安」，年輕「不」有為兼慣性做錯事，而且經常連累身邊同事兼且「鑊鑊新鮮鑊鑊甘」，但又成世好運「符碌」最後冇事，堪稱是TVB劇集「做劇先咁做」才會出事的人物。原來現實中也出現過同樣的人！日前有網民「1emontea.nosweet」在threads上分享一單「職場奇事」，當中的主角就真的搞到所屬公司倒閉，但又出奇地成為最後生還者，還獲得總公司考慮「升遷」。

網民分享90後「職場金城安」憑一己之力搞冧公司嘅故事。（threads截圖）

該網民分享，有一位主角 GEN Z（即Z世代，90後）整頓職場的故事。事緣這位90後為一間公司IT部新入職的員工，有一次他被要求分別維修公司會議室及CEO房間電腦，但這位90後就擅自將公司會議室的視訊會議熒幕與CEO房間電腦接駁起來，方便自己維修工作。而網民亦提到，該公司有另一位Top Sales被懷疑「手腳唔乾淨」。

90後「職場金城安」竟然咁都冇俾人炒，真係奇聞。（threads截圖）

而又因為這位90後在維修過後「冇手尾」沒有還原原有設定，所以有一次Top Sales與CEO秘書調情講自己如何用公司錢追求公司秘書時，就東窗事發被CEO在房間聽到，CEO將罪證錄起後就直接將Top Sales「炒魷魚」。故事還沒完！

金城安的角色十分立體，但普遍被認為是「廢」的代表。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

之後，CEO籍由這件事而遣散了整個IT部，不過始作俑者就因為長期WFH而未有令人為意，竟意外逃過一劫，變成了公司唯一IT部員工。不過還有更令人震驚的事情，原來總公司也懷疑CEO「手腳唔乾淨」，當日90後員工在維修完CEO的電腦後「冇手尾」留下了作業紀錄而沒有刪走（類似紀錄工作日程的程式），變相就紀錄了過去一整年CEO的電腦內的罪證，其後又間接被這位90後「連累」被「炒魷魚」，但還有更誇張的事！

金城安。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

CEO被炒後公司照常運作，總公司查清帳目打算接手，但怎料有一日公司收到律師信，原來是因為90後員工沒有將外判單據上交，變相累積了過去一年的欠單，而且欠下金額連罰款高達7位數......總公司知道事件始末後，還是決定將分公司結束營運。事件的最後，更有傳總公司覺我這位90後「戰績」太彪炳，而打算透過獵頭公司介紹去敵對公司工作。

該故事引來不少網民討論，更有人直言這位90後就是活生生《愛．回家》金城安的人辦，又有人笑言，這位90後其實就正正是是由敵對公司派至任職的，更有人說：「搵人tag愛回家編劇」、「精彩到好似小說」、「愛回家劇情改編？」、「係咪敵對公司派過嚟？！」

網友都話誇張。（截圖）