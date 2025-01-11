Loong9搞郵輪粉絲見面會最貴XXX9人民幣　港區「妙音龍子」等冇份

龍年出道的男團Loong9為迎接新一年又有新搞作，日前在微博官方網頁宣布將於下個月大年初十舉行見面會，而今次舉辦的地點好特別，選坐郵輪與Fans度過5日4夜。據官方發布的海報，上面只有Loong9-S的成員，香港代表「妙音龍子」冼靖峰、「迅猛龍」文佐匡和「翼龍」黃奕斌依然沒有份參與，而旅程將由上海出發，郵輪會停靠韓國釜山和日本福岡，期間會有Loong9演出、甲板合映以及見面會，去旅行加見偶像5日做齊晒！

男團「Loong9」的成員。 前排（由左至右）：江信熹、李權哲、奧利、冼靖峰、梁詩煜 後排（由左至右）：郭殿甲、陳梁、文佐匡、白子奕、黃奕斌、張鎬濂、陳鑫昊

繼早前新專輯沒有香港三位Loong9成員，今次郵輪見粉絲都冇份。(資料圖片)

旅費方面，分為每人2999元人民幣（普通）、3999元（VIP)及4999元(SVIP)，最平飛包括入住郵輪雙人房、參加見面會及演出等，SVIP當然有更多福利，可以在Loong9演出前提早入場、上台簽名以及拍攝即影即有相等。

Loong9官方網頁指有9位成員參與。(微博截圖)

有九子做「伴遊」。(微博圖片)

有三種不同票價，已包住宿。(微博圖片)

活動推出後引起網民熱議，有網民透露同類的遊輪團大概二三千元人民幣，如今多付一二千便可以有男團「伴遊」，覺得相當划算。不過，亦有網民覺得Loong9 不會在船上待滿5日4夜，可能會在其中一個停靠點上船與粉絲見面，活動結束後下船。網絡流傳Loong9 成員奧利在“QQ音樂”平台的發言截圖，他直言：「誰能給我解釋一下 我在幹什麼呀？這是個什麼活動啊？」，公司疑未通知成員有郵輪見面會行程。

Loong9 自成立以後風波不斷，原定去年4月底在香港舉行的擊掌會一度因不可抗力而叫停，推遲兩個月舉行。之後Loong9 又被分成「Loong9 - V」及「Loong9 - S」發展，被指是「同枱食飯各自修行」，而且一直有傳香港三位成員（冼靖峰、文佐匡及黃奕斌）會「被遺棄」，早前Loong9推出新專輯亦無份參與。

網絡流傳Loong9 成員奧利在“QQ音樂”平台的發言截圖，他直言：「誰能給我解釋一下 我在幹什麼呀？這是個什麼活動啊？」。（陳順禎 攝）

Loong 9的成員有一部分成員也是另一團體BOYHOOD 的成員（梁詩煜、江信熹、陳鑫昊及郭殿甲）。（陳順禎 攝）

冼靖峰曾Loong9擊掌活動上扮「大花」（陳順禎 攝）

Loong9的初代成員。(微博圖片)