支嚳儀自爆成功搣甩買名牌包包癮　全靠呢樣嘢老公都要講多謝

支嚳儀（Venus）今日（11/1）現身將軍澳出席《無煙車樂部》啟動禮。提到農曆前家居大掃除，Venus接受《香港01》訪問時表示：「其實我就最鍾意就係斷捨離，好朋友成日嚟到我屋企都會見到好整齊，佢哋會問我係咪住喺度，點解會咁乾淨，而且有個5歲大嘅小朋友，點樣可以做到。因為我個廳成個櫃都係放小朋友嘅玩具，變咗佢哋係唔會見到任何玩具嘅足跡。同埋見到有啲嘢壞咗唔用得，我係會好捨得掉。」

支嚳儀今日現身將軍澳出席《無煙車樂部》啟動禮。（陳順禎攝）

支嚳儀今日現身將軍澳出席《無煙車樂部》啟動禮。（陳順禎攝）

被問到家中名牌包包會否被「大掃除」，Venus笑言：「包包係用嚟襯衫，加上都未爛，所以我係未掉。如果唔用嘅包包，我係會用個大箱裝住，然後用布袋入住。（用大箱裝，數量應該好多！）其實我係同阿媽共用，阿媽嗰啲又畀我用，有時買完都會畀阿妹用。（有冇計過數量？）咁又冇喎，可以化妝品多啲。（你買咁多包包老公冇話你咩？）老公可能會哎呀買少個啦。（冇計過一年買幾多個包包，見到鍾意就買？）鍾意就買⋯⋯⋯不過講真呢兩年真係冇購物意欲，因為我將所有嘅慾望都放喺我嘅歌曲上面，加上又參演《愛回家》拍攝工作，又做直播，真係好忙。係忙到個注意力喺囝囝同屋企度，根本係冇時間諗買嘢。連我老公都話要多謝《中年好聲音》，連佢都會話喺香港行街都見唔到我話要去買包呢個習慣，反而去到外國，我都只係買啲好地道嘅食物返香港做手信。」

支嚳儀表示冇計過家中名牌包包數量。（陳順禎攝）