HOY TV《開飯啦》周一播　「億萬駙馬」伍富橋太太親自炮製賀年菜

HOY TV全新一輯《開飯啦》於1月13日首播，由最近榮升準人妻的黃靜藍（藍藍）再度主持，張志明監製。節目每集請來城中名廚聯同藝人嘉賓合作，一連20集為大家準備各式各樣的賀年佳餚，大廚更會仔細講解每個煮食步驟，務求令新手都可以成功在家炮製健康美味的賀年菜。節目由1月13日起，逢星期一至五晚上8時半至9時正於HOY TV 77台播映。

主持藍藍最近榮升準人妻。

煮食達人馬田。

城中名廚余健志（Jacky）師傅。

名廚張錦祥（Ricky）師傅。

新一輯《開飯啦》請來多位嘉賓，包括：「億萬駙馬」伍富橋太太梁兆楹（Shirley）、風水師七仙羽、女神利穎怡、林希靈、以及著名公關鄭紹康等等。Shirley首次亮相HOY TV即向大家分享她的烹飪秘笈，更為七師傅、林希靈、鄭紹康下廚炮製賀年菜，大顯身手。此外，節目亦請來多位名廚，包括：楊國基、葉世昌、李偉強、江建英及李安生等等，每位都帶來不同的賀年菜與觀眾分享。

「億萬千金」梁兆楹首次在HOY TV下廚。

令人期待。

富家千金廚藝到底點呢？

唔輸大廚！

流口水！

好正！

首集藍藍就請來名廚張錦祥（Ricky）師傅以及百萬YouTuber馬田學煮簡單又健康的賀年菜。煮食達人馬田的菜色出名簡單又有創意，今次他為大家帶來一道椰汁斑蘭年糕，適合所有入廚新手挑戰。而Ricky師傅則為新手帶來零難度的「蝦蝦大笑和氣生財」，更向藍藍表示：「好啱你做，零難度，如果咁都出錯，我都拜你為師。」面對挑戰，藍藍笑言：「我整呢道菜一定零失敗！」

蝦蝦大笑和氣生財

第二集藍藍就跟城中名廚余健志（Jacky）師傅學煮酒糟肉餅蒸蟹和蟹皇桃膠多士。雖然藍藍缺乏下廚經驗，上一輯《開飯啦新年》連煮牛油期間彈油都驚，但今次拍攝就信心十足，更表示：「本人好鍾意食肉餅，亦都好識得蒸肉餅。」似乎藍藍跟名廚偷師成功，廚藝有所增進。今次Jacky師傅將海鮮融入肉餅，令菜色瞬間昇華，更啟發到藍藍的新煮意：「可以喺肉餅上加上水果，成件事再圓滿啲」，味道如何就真係要試過先知，但就認真有新意！一向為食的藍藍更對Jacky師傅的蟹皇桃膠多士讚不絕口，坦言食到欲罷不能：「係個非常好嘅新年小食。」

酒糟肉餅蒸蟹

《開飯啦》將於下周一（1月13日）隆重首播，節目每集都有顯示菜色多種配料詳情，而完整食譜亦會收錄在HOY TV各大平台，觀眾今個新年可以跟住藍藍一齊學煮賀年大餐。