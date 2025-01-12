前港姐冠軍被野生捕獲慘被嘲似路人　網民：條街大把人靚過佢

現年30歲的馮盈盈於2016年奪得香港小姐冠軍後備受力捧，惟近年甚少現身幕前演出，突然重返母校港大修讀碩士課程，早前更暴瘦成紙片人。馮盈盈近日被網民野生捕獲，竟然慘被嘲似路人。

馮盈盈於2016年奪得香港小姐冠軍。（IG圖片）

馮盈盈近期經常以性感造型亮相公開活動。（IG圖片）

有網民日前在廣州偶遇馮盈盈與三名男女在街頭等車，並將照片分享到小紅書，留言鞋收道：「馮盈盈來廣州了！出現在泮溪酒家，五官很精緻#馮盈盈，都說現在在廣州很容易撞見港星，終於讓我撞到一次了」。相中看到馮盈盈穿上白色上衣及黑色長裙，翹埋雙手，拿着環保袋左顧右盼。

有網民日前在廣州偶遇馮盈盈與三名男女在街頭等車。（小紅書）

有網民覺得馮盈盈看齊上來好普通似路人。（小紅書）

有不少網民看到照片後，都指馮盈盈看起來非常普通似路人：「睇落好普通，條街大把人靚過佢」、「尋日在永慶坊現場，近距離見到馮盈盈真人，見到馮盈盈面上好多坑坑洼窪，蓋一大堆粉都掩飾不了」、「博主（貼主）妳比她有氣質好多吧」、「冇人追星拍照」、「乜水」。

不過發文者就為馮盈盈護航，更大讚皮膚白滑。（IG圖片）

不過發文者就為馮盈盈護航絕非路人樣，更大讚她皮膚白滑，在人群中一眼就看到她，亦有其他網民表示馮盈盈為港姐冠軍，質素有一定保證。不過令網民感到好奇的，就是馮盈盈為何突然北上，更指：「唔係話屋企人唔放心上大陸咩？」、「屋企人又放心佢北上」。

馮盈盈今次突然北上，有網民重提其家人唔放心盈盈上大陸，並惹來熱議。

馮盈盈曾在訪問中表示TVB一直給予很多機會，曾邀她參演重頭劇中的重要角色，不過詢問家人意見後，家人卻因她要去內地拍攝幾個月，擔心她從小未出過遠門，怕她冇人照顧，隨後唯有推掉拍攝工作。