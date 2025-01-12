顧家男神深情發文為陪子女願做空中飛人　電話殼展露超級好爸一面

剛踏入40歲的周柏豪家庭、事業兩得意，於2016年與拍拖多年的圈外女友朱敏君 ( Stephanie ) 結婚，婚後兩人育有一對寶貝仔女，大女周芯悅（Sonya）現已5歲，細仔3歲，一家四口生活幸福愉快。為了給予子女最後的生活條件，努力工作賺錢養家，近年主攻內地市場，亮相《聲生不息》、《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》等多個綜藝節目令他知名度急升，加上形象健康又靚仔，成為不少女仔心目中的男神，有極高人氣。

周柏豪近年在內地爆紅，但無論工作多忙都盡量抽空陪伴一對孩子。（IG@punkhippie）

周柏豪早前回港帶一對子女去看熊貓。（IG@punkhippie）

而一向著重家庭的周柏豪，無論工作多忙都盡量抽空陪伴一對孩子，是圈中出名的好爸爸。近日，周柏豪在社交平台深情發文，並曬出：「這兩個月一直在飛，未來時間也是繼續飛來飛去。有時候醒來一刻，都要想一想自己身在哪裡。每次工作完，哪怕只有一天時間又要再出發，我都會飛回來，陪伴他們，充當司機、玩伴、𢲷痕專員，大灰狼扮演最佳男主角，只要能見面，一切都是值得。我的工作讓我充實、我的家庭給我動力，感恩。」

周柏豪近日在社交平台深情發文。（IG@punkhippie）

周柏豪一向著重家庭。（IG@punkhippie）

此外，周柏豪還分享與子女的親子時光，別人眼中的男神，在子女面前即變了一個慈父，簡單手拖手和玩騎膊馬已很開心，更有眼利網民發現他電話殼用上愛女送上的Melody貼紙，充分感受到這位多功能爸爸對家庭和子女滿滿的愛。網民紛紛留言大讚：「手機仲痴住一個可愛嘅Melody」、「芯芯一定係見你乖所以先送melody貼紙比你」、「陪伴是最珍貴的禮物」、「超級好爸爸」、「好爸爸好丈夫好兒子好偶像」。

周柏豪稱未來時間也是繼續飛來飛去。（IG@punkhippie）

出外工作不忘與小朋友視頻。（IG@punkhippie）

周柏豪早前回港錄製節目時，曾表示現在每次外出工作，一對子女都會依依不捨，大女以前會拉着他的褲子不讓他出門，現在就會親他臉一下，就讓他離開，至於細仔就會拉着他的褲腳，不給他走。周柏豪指當時兒子出世後不久，他就返了內地工作10個月，他回家時，兒子已經會跑，錯過了BB手抱時間，之後花了很長時間和兒子重建關係，故現在不用工作時都會盡量陪伴子女，甚至還試過即日來回北京。

手拖手很有愛。（IG@punkhippie）

當然不少得騎膊馬。（IG@punkhippie）

有眼利網民發現周柏豪電話殼用上愛女送上的Melody貼紙。（IG@punkhippie）