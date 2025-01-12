何猷君30歲生日全家人慶祝　獲奚夢瑤安排無人機表演4字甜到入心

已故賭王何鴻燊與四太梁安琪的兒子何猷君（Mario）絕對是人生勝利組典範，出世已贏在起跑線，早前有份創辦的電競公司在美國掛牌上市，他成為亞洲最年輕的納斯達克上市公司創始人。除了事業有成，他還擁有幸福家庭，2019年與內地超模奚夢瑤結婚，婚後育有一子一女，一家四口幸福美滿。

早前何猷君與老婆奚夢瑤及家姐何超蓮出席活動。（VCG）

何猷君在NASDAQ的大電視前留影，牆上登著他與家人的合照，他指賭王以往常常出現在電視上，但應該未試過出現在NASDAQ的電視，他希望自己可以令父親感到自豪。（IG@momomarioho）

何猷君﹑奚夢瑤在2019年結婚。（何猷君微博圖片）

今日（12日）是何猷君的30歲生日，昨晚一家人為他在澳門慶祝，太太奚夢瑤在社交平台分享全家福，除了猷君一家四口，還有媽媽梁安琪和妹妹何超欣。最令壽星仔驚喜，相信是太太為他準備的無人機表演，見漆黑上空情深寫上：「HAPPY BIRTHDAY To Mario」，另一張是動漫《火影忍者》主角「渦卷鳴門」的背影，見猷君笑得好燦爛興奮舉起「30」手指，而蛋糕則是《海賊王》、《鬼滅之刃》的卡通公仔，奚夢瑤冧爆寫道：「Happy 30th birthday to @momomarioho 🎂」相信猷君好滿意太太這份極具心思的生日禮物。

何猷君獲太太奚夢瑤送上驚喜生日禮物。（IG@mingxi11）

何猷君與太太一人抱一個小朋友，仲同媽媽梁安琪和妹妹超欣一齊影合照。（IG@mingxi11）

簡單4字「HAPPY BIRTHDAY To Mario」，猷君已冧到爆！（IG@mingxi11）

見到卡通人物仲開心。（IG@mingxi11）

奚夢瑤同猷君慶祝生日，甘比和葉韋彤都有留言送上祝福。（IG@mingxi11）

猷君都有喺IG Story轉發慶生相片。（IG@momomarioho）

除了甘比和JW的破產前男友葉韋彤Tarzan留言送上祝福外，有網民在小紅書上載更多當晚無人機的表演，原來還有《寵物小精靈》的比卡超等卡通公仔，網民留言：「路環黑沙滩看到無人機表演，以為是哪個富哥要求婚，看到最后發現是奚夢瑤给何猷君的生日驚喜。」據了解，一場普通的無人機表演最少需要300架無人機，花費由數十萬至100多萬不等，視乎圖像複雜性而定。

何猷君剛踏入30歲，是人生勝利組。（小紅書圖片）