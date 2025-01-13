人氣視帝獲修哥鼓勵唱多點歌　當年被對方賜金句點醒銘記於心

即將踏入93歲、人稱「修哥」的胡楓，在影視界打滾超過70年，可謂是娛樂圈的活寶貝，繼奪得「第41屆香港電影金像獎終身成就獎」，再獲政府頒發「銅紫荊星章」，地位超然，就連貴為國際影帝的梁朝偉和其影后太太劉嘉玲等巨星，見到修哥都要保持謙卑。但修哥向來親切和藹又沒有架子，而且愈老愈精靈，近年還轉型做埋KOL，在社交平台開設「修哥萬花筒」，訪問不同藝人，搞得有聲有色，深受網民喜愛。

胡楓於第 41屆香港電影金像獎上獲頒「終身成就獎」。（資料圖片/陳順禎攝）

修哥早前榮獲銅紫荊星章。

修哥的「修哥萬花筒」，更新速度不輸於年輕人，而且位位受訪者都甚有睇到，加上修哥的風趣幽默，吸引不少網民追看。早前，修哥出席好友「黑妹」李麗霞生日時，喜遇視帝陳展鵬和其太太單文柔，腦袋精靈、身手靈活的他，即刻捉住兩位後輩傾下偈。

胡楓的《修哥無限楓騷演唱會 2024》星光熠熠。

修哥最近積極經營社交平台，國際影帝的梁朝偉和其影后太太劉嘉玲等巨星都曾上過其節目。（小紅書截圖）

修哥表示每一次見到陳展鵬都很開心，雖然他沒出席林夏薇鋪頭開張，但見到其團隊幫二人拍的照片，覺得很甜蜜。陳展鵬也言每次見到修哥同樣都很開心，因為修哥永遠給他們無限的活力，又唱歌又跳舞，他也要跟修哥學習。

最新一集有視帝陳展鵬兩公婆。（小紅書截圖）

修哥表示每次見到陳展鵬都很開心，大讚對方與太太恩愛。（小紅書截圖）

展鵬稱修哥永遠給他們無限的活力，又唱歌又跳舞，他也要跟修哥學習。（小紅書截圖）

展鵬自言都要跟修哥學習。（小紅書截圖）

而陳展鵬最近重拾歌手身分，又出歌又開騷，原來修哥都有留意，還大讚陳展鵬唱歌非常之好。陳展鵬即露出謙卑的表情，表示不敢當。修哥續言：「我鼓勵你，多啲唱歌，對於一個藝人嚟講，係非常非常好嘅事。」陳展鵬非常認同，還分享了當年與修哥開工時，對他所說的一句良言：「你記唔記得我同你開工嘅時候，你嗰時開演唱會，你不斷練歌，你同我講話，唱歌呢，最緊要歌不離口，唱到你眯埋隻眼都識唱嗰首歌，就會好好架了，我記住架修哥！」

修哥讚展鵬唱歌唱得好。（小紅書截圖）

展鵬露出謙卑的表情，表示不敢當。（小紅書截圖）

修哥鼓勵展鵬多唱歌。（小紅書截圖）

對藝人來說是非常好的事。（小紅書截圖）

修哥還說知道陳展鵬在外地演出有很多人喜歡，大家要繼續支持，令後者受寵若驚，直言得到前輩的欣賞真是很開心，更榮幸兩公婆可以上到對方的節目。亦由此可見，修哥對後輩的提攜和關愛，難怪深受後輩們尊重和喜愛，網民也大讚修哥是一位很好的前輩。

展鵬憶述當時與修哥合作，對方為演唱會不斷練歌。（小紅書截圖）

展鵬記得當時修哥教他唱歌最緊要歌不離口。（小紅書截圖）

憶述修哥當時給他的金句：「唱到你眯埋隻眼都識唱嗰首歌，就會好好架了」。（小紅書截圖）