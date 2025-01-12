姜濤包到實現身街場打籃球被捕獲　網民：條友好寸唔睬人

男團MIRROR「人氣王」姜濤向來都是圈中籃球狂熱份子，就算成為香港頂流，依然一有時間落街場鬥波，早前更從街場打到同NBA傳奇球星同場，令他開心又興奮，更形容是「圓夢」。日前，又有網民在維園巧遇姜濤在打波，但網民竟留言：「條友好寸」究竟何事呢？

姜濤是圈中籃球狂熱份子。（資料圖片）

日前《東亞超級籃球聯賽》在修頓球場舉行，在「香港東方」對「水原音速彈」賽事中，姜濤與友人現身觀眾席頭排。（HOY TV直播截圖）

貴為人氣王的姜濤，現仍不時會在維園打籃球，日前被網民捕獲，網民隨即舉機錄下姜濤打籃球的英姿，片中姜濤素顏上陣，戴了口罩，全身黑色服飾包到實，與波友一起在射波，並展示其純熟的運球技術，期間有傾有講，看上去神情輕鬆，但網民竟留言：「喺球場見到文祖和先生，不過條友好寸，叫佢文生都唔睬人。」並標籤：「冇嗌佢」。

姜濤早前獲邀到澳門與一眾NBA傳奇球星同場較量。（IG@keung_show）

姜濤直言可以和和一班NBA傳奇球星一起打球是他莫大的榮幸。（IG@keung_show）

粉絲們即出聲「維護」，紛紛留言：「唔明你個tag 話無嗌佢，又話佢唔睬你。龍門任你擺。收咗工嘅私人時間打波，放過佢啦。」、「不可以的，也不方便，姜濤本人不喜歡私人時間被騷擾」、「請尊重藝人私人空間～姜市民打籃球是他最喜愛活動」、「佢打藍球，大家只會圍觀，不會打擾他，會尊重他。吾好意思。」、「佢私人時間！請勿打擾希望你原諒」。

姜濤在其「主場」打波又被捕獲。（小紅書截圖）

姜濤展示純熟運球技術。（小紅書截圖）

與波友有傾有講。（小紅書截圖）

博主見群情洶湧，即解釋內容只是搞笑，「內文純粹搞笑，大家認真了，點敢嗌佢」，並表明是「香港潮文」，事緣2013年的時候，有市民在Facebook公開與許志安的合照，卻表示：「 喺球場見到杜德偉先生，不過條友好寸，叫佢杜生都唔采（睬）人。」似乎當事人將許志安誤認成杜德偉，一度成為網絡熱話；而相信博主今次也只是想用姜濤新劇《無用的謊言》中的角色名（文祖和）搞「爛Gag」，卻觸發了部分粉絲神經，其實換個角色去諗，博主都是為姜濤宣傳啫。

姜濤射波呀！（小紅書截圖）

神情輕鬆。（小紅書截圖）