35歲「內地綜藝女王」被偶遇　粉絲興奮合照但係做錯一件事

Angelababy（楊穎）近年在中國內地發展如魚得水，早年參加節目《奔跑吧》更躍升成為「綜藝女王」。近日有網民在香港街頭偶遇Angelababy。短片中Angelababy（楊穎）大方與粉絲合照，十分親民。

Angelababy（微博@Angelababy）

短片中的Angelababy（楊穎）身穿皮褸、白色Hoodie加上鬆身牛仔褲，大波浪卷的髮型加上一副黑色太陽眼鏡。整體感覺相當平民化，親切又不失時尚感。而片中可見，Angelababy與粉絲打招呼後正打算登車離開，但有粉絲索取簽名時，她亦馬上轉頭，表現出友好的一面。不過話說回來，這位網民寫道：「香港🇭🇰偶遇baby，非常願意和粉絲合影😍AngelBaby」，但顯然楊穎叫做Angelababy而不是AngelBaby，這一點就有些離譜了。

Angelababy（楊穎）好親民。（threads截圖）

Angelababy（楊穎）好親民。（threads截圖）

Angelababy（楊穎）好親民。（threads截圖）

Angelababy（楊穎）好親民。（threads截圖）

Angelababy帶兒子食飯展現慈母一面 網民揭疑打造人設擺拍炒作？

現年35歲的楊穎Angelababy與黃曉明於2022年1月宣布離婚後，兩人雖共同撫養兒子「小海綿」，不過小海綿與Angelababy較多被拍到外出。昨日（30日）有網民偶遇Angelababy帶兒子食飯，全程照顧無微不至，展現慈母一面。

黃曉明同Angelababy於2022年1月結束近7年婚姻 。（視覺中國）

有網民偶遇Angelababy帶兒子小海綿外出食飯，將照片分享到小紅書，並留言表示「偶遇baby帶著小海綿吃飯，穿了一身新中式的棉服很有氣質」。相中可見Angelababy戴上Cap帽打扮低調，而穿上藍色長袖衫的小海綿就坐在旁邊。Angelababy不時甜笑與小海綿交談，兩母子互動溫馨有愛。

Baby展現慈母一面。（小紅書）

不過有網民發現照片並非最近拍攝，而是早於1年前在社交平台被瘋傳。當時Angelababy因觀看BLACKPINK成員Lisa演出的巴黎《瘋馬秀》，疑遭「軟封殺」，在消失一段時間時，陪兒子食飯的親子日常，這輯照片被網民指刻意擺拍，更遭質疑是為「洗白」而炒作的手段。