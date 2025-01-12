林愷鈴活動即場向甘比請教鈎織心得　一齊製作鈎織賀年桔勁有創意

剛剛在叱咤首奪生力軍女歌手金獎得主的林愷鈴（Ashley）於今日（12日）親臨銅鑼灣一商場出席新年活動，Ashle除現場獻唱多首歌曲外，更即場向Happy Yarn創辦人及創意總監劉陳凱韻女士（甘比）請教鈎織心得，並製作新春小飾物，率先與大家預祝新春來臨！

林愷鈴（Ashley）於今日親臨銅鑼灣一商場出席新年活動。(公關提供)

甘比同女女都有到場支持。(公關提供)

活動甫始，Ashley率先以自己創作的《You》打響頭炮。提到剛於叱咤樂壇頒獎禮獲得生力軍女歌手金獎，Ashley表示十分驚喜，並感恩過去一直以來身邊都有很多粉絲及朋友支持，對於新一年展望，她會繼續努力以報答他們支持及鼓勵。

Ashley率先以自己創作的《You》打響頭炮。(公關提供)

適逢新春將至，Happy Yarn創辦人及創意總監劉陳凱韻女士更特意向Ashley分享鈎織心得，並即場指導Ashley以鈎織方式製作賀年桔，Ashley表示十分應節，更指希望可以將剛製作好的賀年桔送給家人，除了將福氣帶給家人，也可以仿Pingu一家人要好感情，鼓勵大家新一年可以花多些時間陪伴家人。Ashley及甘比更與觀眾即場合力佈置鈎織年花，二人盡展創意，佈置了一盤十分精緻的賀年年花，喻意將福氣及好運帶給大家。

Happy Yarn創辦人及創意總監劉陳凱韻女士更特意向Ashley分享鈎織心得，並即場指導Ashley以鈎織方式製作賀年桔。(公關提供)

Ashley及甘比更與觀眾即場合力佈置鈎織年花，二人盡展創意，佈置了一盤十分精緻的賀年年花，喻意將福氣及好運帶給大家。(公關提供)

活動接近尾聲時，Ashley更即場為粉絲送上驚喜，連環獻唱《好奇》及《陪著你走》，令現場粉絲聽出耳油！活動後，甘比向Ashley送上親自鈎織的小禮品及Pingu禮物，祝福她新一年事事順利，Ashley更即席到現場多個場景中拍照打卡留念。