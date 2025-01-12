東張西望｜何沛珈被爆只想阮浩棕攞獎　陳懿德仲被爆好事近？

今日（12日）播出的一集《東張西望》一班主持預先慶祝於頒獎禮中奪獎，因為當中很多藝人都有份入選「十強」，分別有「最佳男主持」、「最佳女主持」及「最佳節目」等獎項。更請到總經理曾志偉現身撐場及拉票，但他一開口就已經攻擊主持鄧凱文。

《東張西望》一班主持預先慶祝於頒獎禮中奪獎。（節目截圖)

更請到總經理曾志偉現身撐場及拉票，但他一開口就已經攻擊主持鄧凱文。（節目截圖)

曾志偉對著鄧凱文一臉認真說：「我都奇怪㗎啦，全部都比你勁，點解由你做主持？」之後鄧凱文立即低下頭來，曾志偉之後說笑的繼續對她說：「畀個機會你係咪先？你想問我咩啊？」之後就逐個主持向曾志偉拉票，雖然曾志偉聽完他們拉票後就急急腳離開去開會，而一班主持人亦說到自己奪獎之後會履行什麼承諾。

曾志偉笑鄧凱文做主持。（節目截圖)

到何沛珈時表示自己奪獎後會履行什麼時，她指自己今年是第一次獲提名女主持：「我唔奢望去攞呢個獎項㗎啦，因為…」何沛珈未說完區永權就插話：「你淨係想阮浩棕攞咋嘛！」何沛珈聽完後「面都紅晒」，而旁邊眾人亦幫口說「攞最佳男主角」！何沛珈露出甜絲絲的微笑繼續說：「我入行4年，都係靠區永權啊Toby啊，所有前輩們大家教我先至可以有今日嘅小小進步，所以多謝你哋。」何沛珈更拍如果《東張西望》奪獎，自己都會請客，但就被吳幸美突然大叫「請飲啊！阮浩棕啊！」何沛珈聽完後繼續露出甜笑。

何沛珈被區永權大爆只想阮浩棕攞獎。（節目截圖)

何沛珈露出甜笑回應阮浩棕。（節目截圖)

之後到陳懿德自己會履行什麼時，她表示自己願意減薪及會小聲一點，但就突然被陳庭欣大爆：「佢都可以請飲喎其實。」大家都一致認同及表示「係喎」，而區永權說：「喺天宇酒家嗰度擺係咪？」更被指「點都要請食雞蛋仔囉」，相信大家指的人就是她的緋聞男友羅天宇，而陳懿德亦露出甜笑回應大家。

陳懿德自己會履行什麼時，她表示自己願意減薪及會小聲一點。（節目截圖)

陳懿德突然被陳庭欣大爆：「佢都可以請飲喎其實。」（節目截圖)