Jeremy@MIRROR見到LEGO即刻勁開心　ROVER三缺一照搵銀唔預Jason

人氣男歌手Jeremy李駿傑@MIRROR及青春樂隊男團ROVER的三位成員包括陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉）和卓金樂（Kim） 昨日（11日）出席馬鞍山一商場的揭幕禮活動。他們與粉絲們提早迎接農曆新年之餘，更即場更率先體驗打卡位及互動遊樂區！四位同門師兄弟一現身即時向台下粉絲大派心心打招呼，隨即引起全場近千Fans 熱情起哄！

人氣男歌手Jeremy李駿傑@MIRROR及青春樂隊男團ROVER的三位成員包括陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉）和卓金樂（Kim） 昨日出席馬鞍山一商場的揭幕禮活動。(梁碧玲 攝)

Jeremy同ROVER與粉絲們提早迎接農曆新年之餘，更即場更率先體驗打卡位及互動遊樂區。(梁碧玲 攝)

身為團隊中的美男子擔當Jeremy一見台下的玩具即難掩興奮心情：「LEGO®真係大人小朋友都好啱玩！平時放假靜靜哋都會喺屋企砌，可以訓練到專注力又有成功感。頭先見到「家肥屋潤團圓桌」覺得好有新年氣氛，好期待嚟緊新年可以同屋企人、朋友開開心心食團年飯開個好年！」

身為團隊中的美男子擔當Jeremy一見台下的玩具即難掩興奮心情。(梁碧玲 攝)

而ROVER三子亦同樣表示十分期待新年，並趁機向現場觀眾提早拜年：「一年之計在於春，好開心今日可以出席商場嘅新春活動同大家迎接新年。知道商場今年嘅喺聯乘LEGO®製作賀年裝置，仲有全港最大型6,888支LEGO®花海比大家打卡行大運，傳統得嚟好有心思！希望各位新一年可以同LEGO®一樣越砌越高，步步高陞、心想事成！」

ROVER三子今次三缺一出席活動。(梁碧玲 攝)

ROVER三子亦同樣表示十分期待新年，並趁機向現場觀眾提早拜年。(梁碧玲 攝)

ROVER三子亦同樣表示十分期待新年，並趁機向現場觀眾提早拜年。(梁碧玲 攝)

隨後Jeremy和ROVER三子亦與現場粉絲們近距離玩新春開運遊戲，除了與財神大玩估歌仔，更和粉絲以特製版毛筆寫上賀年祝福語，難得開「綜藝mode」的他們亦爆出不少笑料，引得全場笑聲滿載！而遊戲環節結束後，四人更貼心為粉絲送上特備的新年禮物及祝福。

Jeremy和ROVER三子亦與現場粉絲們近距離玩新春開運遊戲，。(梁碧玲 攝)

遊戲環節結束後，四人更貼心為粉絲送上特備的新年禮物及祝福。(梁碧玲 攝)

ROVER為了答謝粉絲一路以來的支持，更表示為Rader們預備了神秘新年禮物—即場深情獻唱翻唱歌曲《有你有我》，以及送上最新派台歌《陪我一路漫遊》，掀起全場高潮！