中年好聲音3｜集體車禍現場令耳朵流產　最低分超慘只得呢個分數

《中年好聲音3》今晚（12/01）一集繼續分組淘汰賽，而且總共需要淘汰三組。分組將要重新演釋各位80，90年代紅極一時的歌星們的名曲。第一個出場的組別為演釋陳奕迅《愛情轉移》的陳嘉琦和曹越，得到80分。不過，劉美君就直言她們音準不穩，而且周國豐也坦言感受不到當中感情，出師不利呀！

陳嘉琦和曹越。（《中年好聲音3》截圖）

陳嘉琦和曹越（《中年好聲音3》截圖）

善玥澄和李金凱（《中年好聲音3》截圖）

善玥澄和李金凱（《中年好聲音3》截圖）

第二組由善玥澄和李金凱以《1874》出戰，起初評判們都聽到「皺晒眉頭」。完結後，眾人才知道原來兩人分別都經歷完大病，善玥澄更是病說話都聲沙。對此肥媽就表示相當佩服，伍仲衡點評指中段高音不要拉長唱，周國豐更直言：「你哋而家唱到好似鬼故咁。」

張佳添聽到「皺晒眉頭」。（《中年好聲音3》截圖）

羅逸軒和高菲（《中年好聲音3》截圖）

羅逸軒和高菲的狀況也不算很好，唱《十年》時被評技巧不足，周國豐表示他們唱不到背後的意義。

周國豐評語好中肯。（《中年好聲音3》截圖）

劉洋和郭偉倫唱許志安的《想說》，劉美君大讚他們有互相傾訴的感覺，而且也感覺到他用歌與自己說話。他們獲得93分高分。

劉洋和郭偉倫唱許志安的《想說》（《中年好聲音3》截圖）

尤詩郡和胡家健合唱《會過去的》，周國豐直言這首歌是「跳水歌」，難度相當高，劉美君也指出：「聽最尾嗰句時好哽耳。」更批評兩人的老師：「老師啱啱講個故事係咁，但係佢唔講我完全feel唔到。」

尤詩郡和胡定健合唱《會過去的》（《中年好聲音3》截圖）

尤詩郡和胡家健合唱《會過去的》。（《中年好聲音3》截圖）

睇嚟老師都有啲失望。（《中年好聲音3》截圖）

劉美君。（《中年好聲音3》截圖）

陳溢光和宗倩如以《其實你心裡有沒有我》，就連肥媽都表示：「你哋唔似對唱。」更坦言想不到陳溢光在唱第一句就走音。兩人得分只有77分。

陳溢光和宗倩如 以《其實你心裡有沒有我》（《中年好聲音3》截圖）

被喻為「大魔王」的黃博以《傷追人》上陣，肥媽說:「感覺你個感情，因為你真係俾渣男傷得好深。」劉美君：「呢個係一個完美表演，個感情我feel到晒。」

「大魔王」的黃博以《傷追人》上陣（《中年好聲音3》截圖）

陳芷盈演釋《任天堂流淚》，劉美君表示對表現不滿意：「初頭都覺得你唱得唔錯，但係一落到去就慢慢冇咗個層次。」

陳芷盈演釋《任天堂流淚》（《中年好聲音3》截圖）

張與辰唱《愛與誠》得到眾多評審好評。肥媽第一句就說：「我覺得你偷咗隻歌！我聽唔係古巨基嘅歌，係張與辰嘅歌。」

張與辰唱《愛與誠》得到眾多評審好評。（《中年好聲音3》截圖）

最後三位獨唱總分。（《中年好聲音3》截圖）

胡家健成為今集被淘汰參賽者。

今集賽果。（《中年好聲音3》截圖）