黃浩然狀態大勇10公里賽事破個人紀錄　江嘉敏多藉口唔願做運動

被聯合國兒童基金會慈善跑委任為「星級英雄」的黃浩然，昨日（12日）在10公里賽事中刷身了個人最佳時間，「我自己諗住55分鐘以內完成，但應該49分鐘就完成。要睇大會時間（官方時間為49分25秒），但睇我自己個錶就是48分尾，49分頭。」他滿面笑容說：「很滿意，很開心」。

被聯合國兒童基金會慈善跑委任為「星級英雄」的黃浩然。

黃浩然說，今日五時多已起床，上星期都有參加另一個比賽，所以都習慣早起。早一晚十時多、十一時左右已上床，不過塞車，到達場地時，熱身時間不夠：「但好好彩，今日好開心，我其實PB（Personal Best）。」黃浩然表示，第一次在比賽中，用了50分鐘以下就完成賽事，更刷身了個人最佳時間（Personal Best），所以既滿意又開心。他覺得自己做得比預期好，主要是四周氣氛好，自己亦被感染，「氣溫夠凍都好緊要，可能跑之前會較凍，較辛苦，但天氣凍對跑手比較好，不會太辛苦。」

黃浩然表示，第一次在比賽中，用了50分鐘以下就完成賽事，更刷身了個人最佳時間（Personal Best），所以既滿意又開心。

黃浩然又表示，今次跑道既好跑，風景又很美，最尾去到7至8公里，去到海邊，剛看到日出，上落坡幅不大，有風夠凍，對於跑手是一個很好的比賽環境：「我自己用放輕鬆心情去跑，嘗試欣賞迪士尼樂園附近景色，自己很享受。以前自己會經常來這裏踩單車，跑步就是第一次。去到迪欣湖，真的很美，平日有和兒子來玩，今日是第一次來這裏和很多人一起比賽，希望有機會帶小朋友來。」黃浩然表示除了為了跑步比賽，更重要能為聯合國兒童基金會籌款，慈善比一切重要，更可以用自己雙腳，以身作則，身體力行去幫人。他覺得很有意義，亦成為兩個兒子的榜樣。

黃浩然又表示，今次跑道既好跑，風景又很美，最尾去到7至8公里，去到海邊，剛看到日出，上落坡幅不大，有風夠凍，對於跑手是一個很好的比賽環境。

黃浩然之前為了拍ViuTV新劇《翻本下本場》增肥10公斤：「我有肚腩時，孩子都嫌我肥，我都以身作則，鼓勵他們做運動。他們有跑步，都有打跆拳道，告訴他們一定要有練習，才有好成績。」黃浩然完成新劇後，體重已減去10公斤，現時維持70公斤重。復操了個多月，今次是他第三個比賽，他說，狀態都OK，慢慢減了磅，心肺功能亦逐漸回復。之前半年無做過運動，現在一星期有三至四日練跑，臨近農曆新年，陪小朋友之餘，就是練跑。早上七時就著鞋練跑，一練就是個多小時。

黃浩然之前為了拍ViuTV新劇《翻本下本場》增肥10公斤。

至於黃浩然的新劇《翻本下本場》什麼時候會播出時，黃浩然就表示：「我都不知道！希望今年會推出，導演說都在做後期工作中。始終有一段時間都無新劇和大家見面，希望可以快些有新作品給大家。」而他新一年願望很簡單，希望大家身體健康，亦都看到很多天災和意外發生，希望減少天災人禍，「大家可以開開心心，身體健康，就是我的願望。」而黃浩然應該都是農曆年後才會有新工作，暫時未能透露詳情，但應該都是電視劇，有消息再和大家分享。

至於黃浩然的新劇《翻本下本場》什麼時候會播出時，黃浩然就表示：「我都不知道！」

另一名女藝人江嘉敏都參加了5公里賽事，用了約36分鐘完成賽事，「今日都擔心天氣凍，會拎不到獎牌，因為要45分鐘完成先可以拎到，我拎到，哈哈哈，好開心。」

另一名女藝人江嘉敏都參加了5公里賽事，用了約36分鐘完成賽事。

江嘉敏說，今次是她第一次參加道路賽，去年參加過另一團體的42公里跑山賽事，「今次跑路，感覺很不同，但無想像中難捱。雖然凍，但有太陽照着，中途好舒服，氣氛好好。」賽前一個月先準備，每日抽時間跑，「我太耐無跑，慢慢再練習，第一次跑3公里，跑首1公里已喘氣說不能了，後來慢慢練習就跟得上，每一日跑5至10公里。」

江嘉敏說，今次是她第一次參加道路賽。

不過她表示，近日凍就偷懶，跑3至5公里，還可以應付到拎到獎牌，十分滿意，將來會參加多些不同比賽，挑戰自己。江嘉敏說，平日打波為主，例如羽毛球、網球，還有做瑜伽，跑步相對較少接觸。

江嘉敏說，平日打波為主，例如羽毛球、網球，還有做瑜伽，跑步相對較少接觸。

江嘉敏新一年最希望身體健康，她直言，再次重拾跑步樂趣，除了比賽，幫忙籌款，還希望身體健康：「以前太多藉口，太夜收工，健身室閂了，瑜伽老師收工了，跑步無得抵賴，落街就可以跑。」至於工作方面，現在勤力練琴練歌，因為會有機會登台，更想挑戰舞台劇：「因為未試過，之前拍電視劇、綜藝節目為主，今年想有不同發展，試一些未試過的東西，希望有好消息再和大家講。」江嘉敏又表示，手頭上還有五套劇未播出，所以稍後可能忙於宣傳，再拍新劇與否，就等公司安排。