張敬軒自爆有圈中曖昧對象　女方大方回應愛意：曾經曖昧的時刻

張敬軒日前演唱會上，向台下觀眾介紹了一位好朋友，軒仔形容他們的是曖昧關係，當然是說笑，亦感謝這位人妻老友的老公為他拔牙，軒仔非常珍惜這位朋友，特意在演唱會中途感謝她。

張敬軒日前演唱會上，向台下觀眾介紹了一位好朋友。（片段截圖）

張敬軒日前演唱會上，向台下觀眾介紹了一位好朋友。（片段截圖）

其實她便是組合2R中的Rosanne。（片段截圖）

其實她便是組合2R中的Rosanne，2R與張敬軒都是差不多時間來港發展，也是離鄉別井，特別投契也不出奇。而Rosanne也有在社交平台回應軒仔。

全文如下：

在那些曾經曖昧的時刻，

我總是驚嘆…

你的才華，如此夢幻，

你的歌聲，撩動心弦，

你的善良和孝順之心，

你的真摯與珍愛之心，

還有，那曾經齙牙可愛的笑容。

我永遠記住，

我們那些彼此分享工作與生活的時刻，

那些歡笑和眼淚，

我們之間的信任和愛。

那些日子，

你默默守護著我，

如冋我守護著你一樣。

我永遠記住，

我們那種超越朋友的情誼，

原來，你一早成為我最親愛的家人。

感謝你的一切。

願我們的友誼永恆不變，

也願主繼續眷顧你，

身心健康無憂，

繼續閃耀光芒，

你可以一直做自己，

也一直做你喜歡的。

最後，我真誠地送上祝福，

盼望一個深愛著你，

你也深愛的人，

正在等待你歸家。

永遠愛你的，

R

黃婉君保養得非常好。（Instagram/@rosannewong）

黃婉君保養得非常好。（Instagram/@rosannewong）

黃婉君保養得非常好。（Instagram/@rosannewong）

黃婉君是兩個小孩的母親。（Instagram/@rosannewong）

黃婉君是兩個小孩的母親。（Instagram/@rosannewong）