張敬軒自爆有圈中曖昧對象 女方大方回應愛意：曾經曖昧的時刻
撰文：黃梓恒
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張敬軒日前演唱會上，向台下觀眾介紹了一位好朋友，軒仔形容他們的是曖昧關係，當然是說笑，亦感謝這位人妻老友的老公為他拔牙，軒仔非常珍惜這位朋友，特意在演唱會中途感謝她。
其實她便是組合2R中的Rosanne，2R與張敬軒都是差不多時間來港發展，也是離鄉別井，特別投契也不出奇。而Rosanne也有在社交平台回應軒仔。
全文如下：
在那些曾經曖昧的時刻，
我總是驚嘆…
你的才華，如此夢幻，
你的歌聲，撩動心弦，
你的善良和孝順之心，
你的真摯與珍愛之心，
還有，那曾經齙牙可愛的笑容。
我永遠記住，
我們那些彼此分享工作與生活的時刻，
那些歡笑和眼淚，
我們之間的信任和愛。
那些日子，
你默默守護著我，
如冋我守護著你一樣。
我永遠記住，
我們那種超越朋友的情誼，
原來，你一早成為我最親愛的家人。
感謝你的一切。
願我們的友誼永恆不變，
也願主繼續眷顧你，
身心健康無憂，
繼續閃耀光芒，
你可以一直做自己，
也一直做你喜歡的。
最後，我真誠地送上祝福，
盼望一個深愛著你，
你也深愛的人，
正在等待你歸家。
永遠愛你的，
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