中年好聲音3｜劉洋成首位MVP！孖郭偉倫合唱獲93分全場最高分

《中年好聲音3》「導師分組賽」下半場賽事，繼續以千禧歌曲為主題，挑戰陳奕迅、許志安和古巨基作品。本回三甲誕生，分別為《想說》93分-劉洋＋郭偉倫、《傷追人》92分-黃博、《愛與誠》91分-張與辰；上下半場總分由紅組以507分領先，藍組以486分屈居第二，綠組比藍組低1分，以485分排第三。



郭偉倫跳出配音框框獲讚進步不少

「紅組」劉洋＋郭偉倫獻唱《想說》

「紅組」劉洋＋郭偉倫獻唱《想說》

「紅組」劉洋＋郭偉倫獻唱《想說》獲得93分超亮麗成績，為整個回合最高分。本為動畫歌手的郭偉倫跳出「配音框框」表現獲讚，得悉分數後激動落淚，與拍檔劉洋輪流與台下導師韋綺姍擁抱，評審周國豐讚郭偉倫進步不少：「Rita老師加埋劉洋畀你嘅壓力，你今日唱得好穩，變咗要挑剔瑕疵確實係幾難，我曾經諗過係咪要畀20分你哋！」續形容劉洋如「大炮」般，唱功威力驚人：「你直頭想食人咁滯！」劉美君亦讚劉洋組是表現最好的一組：「最攞到我個心，我覺得佢哋同我講緊嘢，係一個非常之成功嘅performance。」劉洋更被劉美君選為MVP（最有價值選手），獲讚表現最穩的選手。韋綺姍作為資深音樂導師，自揭初時其實「有少少驚劉洋」：「因為佢好有自己想法，變咗好擔心，但原來佢好cute，肯接受（意見）架！」

郭偉倫得悉分數後激動落淚，獲周國豐讚進步不少。

劉洋和郭偉倫輪流與台下導師韋綺姍擁抱。

尤詩郡＋胡家健被淘汰

本回不但誕生第一位MVP，按照賽制下半場及回合總結，評審共淘汰兩名參賽者，為全場最低分的「綠組」尤詩郡和胡家健。二人獻唱《會過去的》獲74分，表現強差人意一同被淘汰，尤其最尾段的同步對唱遭劉美君狠批聽到哽耳，周國豐形容此曲為「跳水歌」，十分講求同步感，張佳添指此曲不適合兩人唱：「家健唔適合唱千禧歌，詩郡強項亦唔係廣東歌，但接咗好鬼難唱嘅千禧歌，點消化首歌係關鍵。」尤詩郡被foul時感觸落淚，自認單親媽媽既要工作，又要頻頻來港訓練兼比賽絕不容易：「行到呢步已經好賺到！」作為母親的肥媽和車婉婉零舍感觸，被感動落淚，而不少參賽者亦聽到眼濕濕，場面感人。

尤詩郡＋胡家健獻唱《會過去的》獲得74分。

尤詩郡＋胡家健獻唱《會過去的》獲得74分。

劉美君狠批最尾段好「銀」耳。

胡家健和尤詩郡被淘汰。

另值得一提的，「綠組」善玥澄＋李金凱合唱《1874》，雖然前者在末段走音甩key，演出僅獲84分，但論兩人同樣抱病在身，整體演出達到如此水準，可謂相當不錯，連向來嚴謹的劉美君也開口安慰感觸落淚的善玥澄：「後尾先crack咗幾吓，一路都好好，唔好喊，I love you！」場面勁有愛。肥媽和張佳添則對李金凱動人聲線大力讚賞，添Sir直言很喜歡李金凱的口音：「好特別，我係鍾意聽你啲口音，證明你唱歌個mood好識講故仔。」周國豐則被善玥澄的古裝look撐傘演繹嚇親，笑言似鬼故。

「綠組」善玥澄＋李金凱抱病合唱《1874》仍獲讚，獲得84分。

「綠組」善玥澄＋李金凱抱病合唱《1874》仍獲讚，獲得84分。

善玥澄一開口，沙聲嚇到張佳添同肥媽O晒嘴！