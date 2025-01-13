明星足球隊成員捱出頭榮升春晚司儀　曾冇工開兼職搬運工養家

娛樂主播出身的莫家淦，在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》演接龍保安「王朝」一角後更加入屋，雖然他現時仍是TVB藝人，不過僅維持「一年一Show」，另簽約譚詠麟旗下的藝能娛樂公司，將事業重心北移。

莫家淦大學畢業後，就加入有線做娛樂主播。（電視截圖）

莫家淦（左二）憑《愛回家》接龍保安一角入屋。（IG圖片）

現時與TVB「一年一Show」，《刑偵12》他亦有份參與。（IG@keith_mokkakam）

去年在《福祿壽訓練學院》扮《古惑仔》𡃁坤。（IG@keith_mokkakam）

既是明星足球隊成員，又是譚校長旗下藝人，他亦得到很多機會，前年是他入行19年首次做男一，於100集短視頻劇《重啟2003》中擔正。去年他拍住校長在《中央廣播電視總台2024年春節聯歡晚會》中演唱《一生中最愛》，今年更榮升春晚主持。

莫家淦是明星足球隊成員。（IG@mokkakam）

譚校長絕對是莫家淦的伯樂，將他羅致旗下的藝能娛樂。（微博@譚詠麟Alan Tam）

去年，莫家淦與譚詠麟擔任春晚表演嘉賓，合唱《一生中最愛》。（電視截圖）

他今日在社交平台貼出多張《2025到灣區過大年粵港澳大灣區春節晚會》照片，他說：「又一成就解鎖！上年慶幸可以參與廣東衛視『到灣區過大年』作表演嘉賓之一，而今年更多了大會司儀嘅身份，全程用普通話主持，充滿挑戰！」他表示能以香港代表身份，跟澳粵兩地主持人合作非常難得，叫大家年廿八晚上19:30於廣東衛視留意收睇。

莫家淦（前排左二）成就解鎖，擔任《2025到灣區過大年粵港澳大灣區春節晚會》司儀。（IG@keith_mokkakam）

他接受傳媒訪問時表示，當晚獲珠寶商贊助18萬8的珍珠頸鏈，自己好少戴如此名貴的珠寶，都有點壓力。他又笑言對於全程講普通話都算應付得到，不過就誤將「張家朗」講成「張振朗」，十分搞笑。今次莫家淦可說是捱出頭，今年是他入行21年，但並非一帆風順，雖然本身都有搞眼鏡品牌，不過疫情時冇工開、生意又一落千丈，他為了養家曾兼職做日薪900元的搬運工人、做司機等，甚至想過轉行，幸好獲譚校長賞識，事業再現曙光。

他戴住的金色珍珠頸鏈，價值18萬8，行頭十足！（IG@keith_mokkakam）

但他透露自己不小心把張家朗講成張振朗，鬧出笑料。（IG@keith_mokkakam）