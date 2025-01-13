凍齡男神被叫「叔叔」當場傻眼 生圖驚現大眼袋網民反讚純天然
撰文：崔力生
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57歲的鄭伊健當年憑電影《古惑仔》系列裡面「陳浩南」一角風靡萬千少男、少女，而且多年來保養得宜，有「凍齡男神」稱號。雖然近年與太太蒙嘉慧旅居日本，過著優哉游哉的生活，但鄭伊健依然沒有忘記一班粉絲，最近他又活躍大家眼前，完成台灣演唱會後，便馬不停蹄為主演新戲《久別重逢》宣傳。
日前，鄭伊健與一眾電影《久別重逢》片中演員到戲院宣傳，全身黑色打扮的他，簡約得來不失帥氣。期間，許恩怡（Natalie）分享與鄭伊健拍攝感受時，竟用「叔叔」形容對方，身旁的鄭伊健當場傻眼，並做出驚訝的表情，指住自己意指：「叔叔，我嗎？」可愛反應引起全場爆笑，其後鄭伊健更作狀睥住許恩怡「提醒」對方小心說話，嚇得後者連忙鞠躬道歉，又更正是「伊健哥哥」，場面有趣。
而鄭伊健向來是出名友善和玩得之人，對於被稱呼「叔叔」，當然沒有太介懷，全程笑笑口。不過從片段中，這位不老男神面上似乎也開始出現歲月的痕跡，雙眼竟驚現大眼袋，且面帶浮腫，不過雖然如此，但粉絲仍力撐偶像帥氣不減，留言表示：「呢個年紀，保持到呢個狀態已經非常好，顏值不減之餘，仲要純天然」；有網民提議：「咦瘦咗窝，去整下隻眼袋啦，馬上後生10年」，但有網民覺得現在也不錯：「這樣挺好，那些做過醫美的男男女女都好醜。」
鄭伊健向來都並非姿整的人，他早前接受訪問時，就曾分享其保持年輕的最好方法就是懶惰。但這個當然是開玩笑，鄭伊健表示其凍齡秘訣主要是保持多做運動、多喝水、保持心境開朗，自然就能保持年輕。而他平時則喜歡騎單車、打羽毛球，也會跟老婆一起做運動。