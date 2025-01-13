凍齡男神被叫「叔叔」當場傻眼　生圖驚現大眼袋網民反讚純天然

57歲的鄭伊健當年憑電影《古惑仔》系列裡面「陳浩南」一角風靡萬千少男、少女，而且多年來保養得宜，有「凍齡男神」稱號。雖然近年與太太蒙嘉慧旅居日本，過著優哉游哉的生活，但鄭伊健依然沒有忘記一班粉絲，最近他又活躍大家眼前，完成台灣演唱會後，便馬不停蹄為主演新戲《久別重逢》宣傳。

鄭伊健拍攝的陽光檸檬茶廣告堪稱經典！（廣告截圖）

「陳浩南」時期的鄭伊健風魔萬千少男、少女。（劇照）

短髮的鄭伊健同樣靚仔。（VCG）

日前，鄭伊健與一眾電影《久別重逢》片中演員到戲院宣傳，全身黑色打扮的他，簡約得來不失帥氣。期間，許恩怡（Natalie）分享與鄭伊健拍攝感受時，竟用「叔叔」形容對方，身旁的鄭伊健當場傻眼，並做出驚訝的表情，指住自己意指：「叔叔，我嗎？」可愛反應引起全場爆笑，其後鄭伊健更作狀睥住許恩怡「提醒」對方小心說話，嚇得後者連忙鞠躬道歉，又更正是「伊健哥哥」，場面有趣。

鄭伊健與蒙嘉慧於2013年1月28日在東京結婚，至今依然非常恩愛。（網上圖片）

鄭伊健早前出道38年首踏高雄巨蛋開騷。

鄭伊健最近為電影《久別重逢》宣傳，片中與陳卓賢和許恩怡兩位後輩合作。（資料圖片/陳順禎攝）

而鄭伊健向來是出名友善和玩得之人，對於被稱呼「叔叔」，當然沒有太介懷，全程笑笑口。不過從片段中，這位不老男神面上似乎也開始出現歲月的痕跡，雙眼竟驚現大眼袋，且面帶浮腫，不過雖然如此，但粉絲仍力撐偶像帥氣不減，留言表示：「呢個年紀，保持到呢個狀態已經非常好，顏值不減之餘，仲要純天然」；有網民提議：「咦瘦咗窝，去整下隻眼袋啦，馬上後生10年」，但有網民覺得現在也不錯：「這樣挺好，那些做過醫美的男男女女都好醜。」

伊健被Natalie叫叔叔。（小紅書截圖）

伊健即場呆咗。（小紅書截圖）

伊健心諗：「叔叔，我嗎？」（小紅書截圖）

鄭伊健向來都並非姿整的人，他早前接受訪問時，就曾分享其保持年輕的最好方法就是懶惰。但這個當然是開玩笑，鄭伊健表示其凍齡秘訣主要是保持多做運動、多喝水、保持心境開朗，自然就能保持年輕。而他平時則喜歡騎單車、打羽毛球，也會跟老婆一起做運動。

伊健被叫叔叔全場起哄。（小紅書截圖）

鄭伊健作狀睥住許恩怡「提醒」對方小心說話。（小紅書截圖）