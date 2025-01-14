黃子華問劉德華演唱會好唔好睇　粉絲5字回答令他點頭如搗蒜

香港兩位「華神」最近同時間開騷，「子華神」黃子華與劉嘉玲的舞台劇《香港式離婚》好評如潮，而「男神」劉德華的20場紅館演唱會亦場場爆滿，更有不少內地粉絲校準時間來港捧兩位男神場，可見二人人氣依然高企，絕不輸時下小鮮肉。

黃子華與劉嘉玲的舞台劇《香港式離婚》好評如潮（《香港式離婚》劇照）

黃子華近派狀態大勇。（《香港式離婚》劇照）

劉德華的20場紅館個唱，場場爆滿。（資料圖片）

劉德華依然活力十足。

近日，有內地網民在社交平台分享，看完舞台劇《香港式離婚》後在門口接黃子華收工的片段。片中，黃子華戴上頸巾、穿上長褸保暖，大批來自內地的粉絲冒寒在門口守候，一見到黃子華情緒即高漲起來，舉起電話拍相、拍片外，又情不自禁大嗌：「好靚仔呀！」

黃子華完成舞台劇演出，到門外與粉絲見面。（小紅書截圖）

大批粉絲冒寒等候，當中不少更來自內地，當中更有人向子華「告白」。（小紅書截圖）

子華鞠躬答謝對方支持。（小紅書截圖）

黃子華也非常識做，親手接過粉絲的信件外，有粉絲叫他拍打氣片為朋友考試加油，他都有求必應，還主動提出大合照，相當親民。期間有女粉絲「告白」：「子華、子華，我聽日就要返去了，好唔捨得你呀。」瞬即搞到黃子華有點不知所措定了一下，再鞠躬答謝對方，幽默回應引起全場大笑。

黃子華對粉絲有求並應。（小紅書截圖）

親手接過粉絲信件。（小紅書截圖）

親手接過粉絲信件。（小紅書截圖）

另外又有位女粉絲自言前一晚看完劉德華演唱會，這晚便過來捧他的場，黃子華連聲多謝，並問該粉絲：「好唔好睇呀劉德華？」粉絲回答可以：「但你仲好睇！」氹得黃子華點頭如搗蒜。而黃子華臨離開時，也叮囑粉絲夜深了，快回家休息和要注意身體，非常有愛。網民紛紛留言：「子華子華，我愛你啊」、「他怎麼可以這麼帥！」、「越老越有型，帥氣」、「帥死了，看得我春心盪漾」。

有女粉絲自言看完劉德華演唱會，第二晚便過來捧他的場。（小紅書截圖）

子華問該粉絲：「好唔好睇呀劉德華？」（小紅書截圖）

粉絲跟子華說：「但你仲好睇！」（小紅書截圖）

其實兩位「華神」各有各優點，私下互相欣賞，黃子華之前與陳法拉合演舞台劇《前度》，劉德華也曾到場支持。而前年黃子華主演的《毒舌神探》贏盡票房口碑，劉德華也拍片力撐，並開腔希望有機會與對方合作喜劇，令人期待。

氹得黃子華點頭如搗蒜。（小紅書截圖）

子華臨離開時，也叮囑粉絲夜深了，快回家休息和要注意身體，非常有愛。（小紅書截圖）

黃子華之前與陳法拉合演舞台劇《前度》，劉德華也曾到場支持。