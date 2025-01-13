TVB收視福將宣傳賀歲片身形消瘦震驚網民 曾因一事險變植物人
撰文：崔力生
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現年64歲的歐陽震華向來有「TVB收視福將」稱號，過往拍過多套膾炙人口的經典劇集，包括：《壹號皇庭》系列、《醉打金枝》、《陀槍師姐》系列及《洗冤錄》系列等，近年他主攻內地市場，又簽約英皇轉戰大銀幕。今年農曆新年，歐陽震華更加入賀歲片戰團，入行40年首演賀歲片挑戰演老千，令人期待。
近日，歐陽震華現身馬來西亞，為主演賀歲片《半斤百兩》宣傳，深受當地民眾歡迎。有網民在社交平台分享片段，片中，歐陽震華為影迷簽名，心情靚爆的他笑到四萬咁口，見到有人拍照時，更對住鏡頭做出古靈精怪的表情，非常風騷。但其身形卻令不少人關注，皆因以往歐陽震華常給人「飽滿」有福氣的感覺，但片中穿上電影宣傳T恤的他，身形明顯瘦了不少，難怪網民紛紛驚嘆：「瘦好多啊」、「哇瘦那麼多」、「瘦了很多」、「還是胖胖的好看！！」
其實歐陽震華之前接受傳媒訪問時就曾講笑，指自己一向都瘦，大家覺得他肥只是幻覺；不過早年，歐陽震華也曾從「鬼門關」走過，2013年的時候，歐陽震華因食物「落錯格」導致急性肺炎，被送入醫院深切治療部生命垂危，一度昏迷，醫生曾透露他有可能成為植物人，幸而醒來後身體順利康復；而在疫情期間，歐陽震華亦曾上載影片示範拍打養生操，教大家拍打身體各部位經絡養生，指有助全身血液流通。
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