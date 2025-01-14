蕭正楠全裸上陣引爆吳若希笑穴　朱敏瀚憑封箱牛皮膠紙離奇助攻

無綫新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》昨晚（13日）一集，蕭正楠再度大放笑彈，劇情講述丁丁（蕭正楠飾）為了幫被誤認為是邱生（鄧英敏飾）小三的沈洛澄（賴慰玲飾）轉移視線，犧牲色相直播出浴鏡頭之餘，為了吸引點擊及討論，更故意製造「意外露出」假象，令被維護的洛澄甜在心頭！昨晚阿蕭的「全裸」場口相當搞鬼，劇組除不時以拍攝技巧製造阿蕭「全裸」假象；在其中一幕「全裸」阿蕭與朱敏瀚的追逐場口，劇組又刻意以大笨象遮蓋阿蕭重要部份，為場口增添喜感。



蕭正楠喺冇事前操過嘅情況吓，真係算係Keep得唔錯。

蕭正楠喺冇事前操過嘅情況吓，真係算係Keep得唔錯。

蕭正楠喺冇事前操過嘅情況吓，真係算係Keep得唔錯。

觀乎無綫官方社交網釋出的拍攝花絮，阿蕭、朱仔及吳若希三人拍攝相關場口時，明顯見到吳若希忍笑功夫極差；對著「全裸」阿蕭，她都還能勉強用力忍笑，但每次只要聽到朱仔大力摵封箱牛皮膠紙，吳若希就會破功哈哈大笑，笑點相當耐人尋味。是次是阿蕭繼《巾幗梟雄之懸崖》後再度赤裸上身晒肌，鏡頭所見，阿蕭的胸肌相當堅挺，無論哪個角度拍攝均甚有睇頭；對此，監製瑋澄爆料指阿蕭拍攝前不但零操肌，更爆出驚人自信Bite！瑋澄說：「拍之前我有問阿蕭使唔使操吓，佢好自信咁話：『點解要操？一路都Keep得好！』」。

朱敏瀚啲搞笑反應同眼神都係神來之筆。

朱敏瀚啲搞笑反應同眼神都係神來之筆。

阿蕭呢一幕好貼題，係咁搏命奔跑。

阿蕭呢一幕好貼題，係咁搏命奔跑。

其實點睇，阿蕭今次都相當豁出去。

其實點睇，阿蕭今次都相當豁出去。

另無綫官方社交網日前還播出了一幕阿賴幻想怒打阿蕭洩憤場口的拍攝花絮。片段所見，阿蕭先是含住一大啖牛奶、以金魚嘴狀態迎接阿賴的「上勾拳」；而當阿賴拳頭一到，阿蕭便配合地仰高頭並做出「噴射式噴奶」動作，不但噴到阿賴成身都係，就連早以搵定黑色膠袋自我保護的工作人員也中招，而阿蕭拍畢相關鏡頭後即接連爆笑不停，還以笑遮醜地幫阿賴抹掉身上的牛奶，場面歡樂。對於相關場口，網民亦大為受落，並指阿蕭與阿賴絕對是 2025年最佳CP，並大讚阿蕭與阿賴都好可愛。

佢同阿賴竟然咁快就被封2025年最佳CP？！

兩個NG場口，都明顯見到吳若希因為朱仔摵封箱牛皮膠紙搞到破功。

細心留意嘅話，阿賴成個頭都係牛奶珠珠。

細心留意嘅話，阿賴成個頭都係牛奶珠珠。