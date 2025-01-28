趙露思壓力爆煲抑鬱失語　近況曝光由患病至康復時間線

26歲的內地女星趙露思，樣子甜美，活潑可愛，最為人熟悉的作品，包括《傳聞中的陳芊芊》、《且試天下》等，俘虜不少粉絲。但近日這位開朗少女，卻患上了抑鬱症，而且一度因病情而失語，面對面也要用手機打字溝通，其後更爆出她受到經理人毒打，要結束跟公司的賓主關係，又要賠償巨額「分手費」，終於壓力爆煲，暴瘦至38kg，下文為大家將事情始末娓娓道來。

趙露思一直隱藏美好身材。（微博圖片）

趙露思患抑鬱失語及聲稱被毆打時間線：

趙露思因身體不舒服緊急送醫，更有就醫坐輪椅的影片。（百度@八圈李元芳）

去年12月尾，趙露思癱坐在輪椅上的照片曝光，而工作室於27日發聲明證實消息，並宣布趙露思暫時停工休養，身高160cm的她，體重暴跌至38kg。當時有消息指趙露思因與《戀人》劇組不和，加上長期承受輿論攻擊，導致健康狀況惡化，並一度患上失語症，面對面也要用手機打字交流。

去年12月31日，內媒爆出趙露思在北京試戲時，曾遭到公司老闆在凌晨2點辱罵和毆打，責備她試戲試不上，還說她胖，事後以「喝多了」為由道歉。由於不想跟公司反面，趙露思一直啞忍，卻埋下了壓力爆煲的伏線。

魏笑和趙露思見面時要用聊天軟件溝通。（小紅書）

2025年1月1日

趙露思全面停工，復健模樣曝光，連吃飯、走路都沒有甚麼力氣，基本上是拖着腳步慢慢向前行，而其好友則在後面幫忙推著輪椅，以防跌到，更需要兩位好友抱着她上床休息。

2025年1月1日

趙露思發布千字文，提及於2019年的時候已出現抑鬱情緒，2021年身體多處感不適，最終去看了心理醫生治療，2023年又患上肺炎肺氣腫、玫瑰疹等，2024年出現頻繁乾嘔、眩暈、關節痛、頸椎痛等，身體健康欠佳，相當嚴重。

2025年1月1 日

趙露思提到自己被毆打，行業內外造謠，網民一度猜測是她經紀公司「銀河酷娛」創始人李煒，前經紀人徐以若也成被懷疑對象，不過2人皆發聲否認，澄清沒有毆打她。大陸狗仔「王大發」再在直播爆料，指趙露思當時憂鬱、焦慮，被逼到崩潰後自賞巴掌。

2025年1月10日

趙露思正在養病，但得知西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震後，立即安排物資車馳援西藏，默默行善獲讚。

2025年1月尾

趙露思抑鬱症病倒後首次公開露面，粉絲看到她情緒格外激動，趙露思也在活動前自掏腰包請100名粉絲吃飯，感謝鐵粉不離不棄。

趙露思病後首次公開露面。 （微博圖片）