80歲老戲骨爆拍TVB劇被要求躝入車底　生日被車撞：大吉利是過你

80歲的馮素波縱橫演藝圈逾半世紀，斷斷續續效力無綫（TVB）約30年，去年突然宣布離巢，坦承現在的TVB制度「唔啱年長人士」。現在波姐作多方面發展，除了參與不同電視台的劇集、在商台做主持，並開拓自家YouTube頻道，人氣高企。日前波姐邀請李思捷做網上節目《貼地嫲嫲馮素波》嘉賓，談到在TVB拍劇時會遇上一些提出無理要求的導演，思捷表示試過被要求拍一個鏡頭扮不懂駕單車要仆倒地下，思捷拒絕謂：「我做戲咋喎大佬！」

馮素波邀李思捷上其網上節目。（影片截圖）

波姐亦勾起一段在2016年拍《幕後玩家》時的回憶，她透露當日幾乎全日下雨，導演趁沒有下雨的時間趕拍一場她被垃圾車撞死的場面。由於是在屯門公路取景，該處車來車往，但導演未有先安排的士，反而是叫波姐去截車，她覆述導演說：「嗱，一陣你過馬路，正常過馬路啲車咁嚟望嗰邊，你唔使望嗰邊，因為你掛住講電話，擰轉頭咁過馬路，就係咁架車將你捲落車底。」波姐「哦」了一聲，然後說：「屯門公路一陣截喎，我咁樣出去撞到咪好冤枉，你話佢個構想係咪好緊要吖。」李思捷邊聽邊偷笑。

馮素波講到七情上面。（影片截圖）

回憶當時被導演要求捐入車底。（影片截圖）

拍攝時候波姐都年過70歲，要躝車底真係唔容易。（影片截圖）

整個意外現場，沒有安排動作導演或替身，連駕駛垃圾車的司機都只是臨時演員，波姐說：「個特約揸到手騰腳震，佢話有車牌，但咁大架垃圾車呀，要急停，我都服咗個攝影師呀，就係企前面，停唔到就成個人剷落去，個特約落車都成頭大汗。

之後導演要求波姐瞓車底，翻查資料，《幕後玩家》是2016年播出的作品，當時波姐已經72歲，聽到導演要求她在濕滑的公路上瞓車底仍猷有餘悸，說時又彎身又攤開雙手，七情上面說：「佢（導演）問『波姐可唔可以躝入去呢？』我話我躝唔到，（車底）咁矮，要咁樣瞓入去，我話好驚呀導演，我未入過車底。佢話『咁我哋扶你入去，你瞇埋眼』，哈。」

《幕後玩家》呢幕講波姐喺屯門公路被垃圾車撞到。（電視截圖）

因為掛住講電話，唔為意有車。（電視截圖）

冇替身，原本仲叫波姐自己企出馬路截的士，真係幾危險。（電視截圖）

最後波堅距捐車底，原來當日佢生日。（電視截圖）

最後波姐只係倚喺車轆旁邊。（電視截圖）

除了波姐，攝影師、燈光師、化妝師、梳頭師、服裝師等都要一齊捐入車底，最後波姐做代表拒絕：「嗰日剛啱我新曆生日，我自己坐喺度，我話導演對唔住嘞，我就唔想捐入車底，其實呢班人都叫我做代表，點捐七八人入去，呢度係屯門高速公路好多車，真係唔知擘大對眼會係點。最後極其量瞓喺個轆底，你返去同監製講啦，炒我都係咁話！」最後攝影師提議波姐只瞓車轆旁邊，原安排內出血，也可以化到成面血，波姐大力拍梳化說：「我大吉利是過你，嗰日係我新曆生日要我咁死法！」

緊接一幕，佢仲要等黃宗澤喊出眼淚，閉氣一分鐘。（電視截圖）

緊接一幕，佢仲要等黃宗澤喊出眼淚，閉氣一分鐘，真係好專業！（電視截圖）

離巢後嘅波姐生活多姿多彩，成日約老友食飯。（IG圖片）