《愛回家》小花冬天曬水著辣㷫網民　下身「移位」險洩春光勁牙煙

現在30歲的羅雪妍（Uki）參加2020年港姐落選入行，近年因演出無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》裡面經常與大小姐秘書Fanny（張盈悅飾演）孖公仔出場的「Gigi」一角而為人熟悉。羅雪妍不但樣子甜美，而且身材姣好，經常在社交網以貼身上衣及各式泳裝示人，展示她凹凸有致的身材。

羅雪妍參加港姐入行。（資料圖片）

羅雪妍在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》裡面飾演接龍財務部職員，後調往法律部實習，經常與Fanny（張盈悅飾演）孖公仔出場的「Gigi」，令觀眾留下印象。（IG@ukilaw）

羅雪妍之前有份參演台慶劇《新聞女王》。（IG@ukilaw）

羅雪妍不時在社交網以泳裝示人，展示她凹凸有致的身材。（IG@ukilaw）

如近日天氣持續寒冷，大家外出都著多件衫，而羅雪妍就在社交平台分享火辣水著視頻，令一眾網民看到㷫烚烚，全身暖晒。羅雪妍在帖文下寫道：「致夏天，每逢冬天就十分想念你」。相中，羅雪妍穿上一件黃色比堅尼，跪在沙灘椅上，面對鏡頭搔首弄姿，兼露出甜美笑容。而其比堅尼的剪裁也十分有看頭，胸前綁帶設計側面看過去，上圍若隱若現，加上全身白滑肌膚，吸睛程度爆燈。

羅雪妍就在社交平台分享火辣水著視頻。（IG@ukilaw）

樣子甜美。（IG@ukilaw）

皮膚白滑。（IG@ukilaw）

但下身險洩春光勁牙煙。（IG@ukilaw）

網民大讚索爆：「冬天睇火辣辣的，全身暖晒」、「猛料」、「身材火辣辣」、「狂流鼻血」、「fit到爆」；不過相中羅雪妍的下身位置泳褲疑不合身有點鬆，雖然有圍巾遮擋，但郁動時徘徊走光之間，險洩春光勁牙煙！

羅雪妍原來也是身材有料之人，簡單一件貼身tee已有震撼的效果。（IG@ukilaw）

羅雪妍早前元宵節前夕親手整石磨芝麻糊湯圓。（IG@ukilaw）

羅雪妍對貼身Tee似乎情有獨鍾。（IG@ukilaw）

靚女。（IG@ukilaw）

羅雪妍曾參與ViuTV劇《仇老爺爺》與盧海鵬同場，以及《黑市—心靈寫真》與MIRROR成員呂爵安（Edan）同單元 ；之後她於2020年參加《香港小姐競選》落選後加入無綫，至今參演過《回歸》、《白色強人II》、《法證先鋒V》、《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》、《新聞女王》及《婚後事》等10多套劇集，雖然閒角居多，但都不乏機會，而且還曾擔任《六合彩》主持。

羅雪妍平時愛做運動保持身段。（IG@ukilaw）

可愛。（IG@ukilaw）

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