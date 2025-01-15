Anson Lo否認經理人偏心　Edan笑談《12怪盜》MIRROR齊爭影帝一事

男團MIRROR的三位成員Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）和姜濤今早（15日）現身尖沙咀出席眼鏡代言活動，神徒、姜糖、爵屎（粉絲暱稱）逼爆商場。

男團MIRROR的三位成員Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）和姜濤一同現身尖沙咀出席眼鏡代言活動。（陳順禎攝）

早前Jeremy（李駿傑）劇透有成員將在今年出碟兼開個唱，訪問時，Edan口快快表示自己嘅solo con將在下半年舉行，收到可劇透指示嘅Anson Lo補充既會有solo con亦會有出碟計劃，而個人新歌亦已進行中。另外，提到早前直播中被爆兩年仲未考到車牌，姜濤表示只係學過兩堂，但已考慮復課，「但大家唔好影，等我pass咗你哋再po。」

Anson Lo透露稍後既會有solo con亦會有出碟計劃，而個人新歌亦已進行中。（陳順禎攝）

Anson Lo否認經理人偏心。（陳順禎攝）

Edan生日在即，日前與家人食飯慶祝，提到妹妹小如豬因「現身」TG群組而引起猜度，問到是否打算搵妹妹做admin，Edan否認：「其實佢不嬲都喺入面，但應該未有呢個時間（做admin），等佢畢咗業再算。（咁FC進展如何？）一直都盡所能搵方法，都已經有定案，好快會有消息。」

Edan否認妹妹做歌迷會admin。（陳順禎攝）

Edan生日在即，日前與家人食飯慶祝。（IG圖片）

而對於有鏡粉在網上投訴經理人偏心一事，Edan亦有聽聞，更笑言：「我都想」，而他亦表示一直有不同嘅聲音，但希望大家理性討論。Anson Lo則補充：「我哋經理人有好多唔同部門，太多事情發展緊，每年都有唔同計劃，所以大家唔好咁擔心我哋嘅工作發展，所有嘢都隨緣而安，繼續努力做好自己。」

姜濤考慮復課考車牌。（陳順禎攝）

斯文Look。（陳順禎攝）

而對於電影《12怪盜》全員報名角逐金像獎最佳男主角一事，Edan解釋：「咁啱有部電影喺呢屆發生，所以會報名，而12個人都係主角，所以咁報當然唔會發生𠝹票，因為好多人比我哋優秀，絕對唔擔心會𠝹到票。」