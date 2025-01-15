無綫當家花旦生圖獲讚有大女主風範　曾被睇死一世做配角難擔正

現年37歲的無綫花旦高海寧，近年憑着內地劇《三十而已》，以及去年底的TVB台慶劇《新聞女王》，贏得獎項和人氣，她更憑該劇入面飾演許詩晴一角奪得《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」獎項，演技備受大家讚賞，攀上事業高峰。但她未有因此自滿，其後參加了內地綜藝節目《無限超越班2》，以及到北京進修演技，認真投入的態度獲得內地觀眾認可，加上靚女、身材出眾又友善，成功圈粉，而且工作不斷。

高海寧性感迷人。(ig圖片)

主演《麻雀女王追男仔》的高海寧，造型明顯較密實。（MV截圖）

高海寧演出賀歲片《麻雀女王追男仔》。

昨日有網民於社交網分享了偶遇高海寧的合照，以「偶遇高ling～我心中的女主角🌟」為標題，留言寫道：「因為《新聞女王》和《半熟男女》喜歡上她，鏡頭前的她眼神堅毅執著，磅礴不屈的生命力是每個職業女生向往的樣子！偶遇本人的時候覺得她溫婉大氣，陽光又健康，是我心中大女主的樣子🤩」，表示在深圳灣口岸遇見高海寧。相中可見高海寧一身便服打扮，化了妝，隨便一站已相當靚女，還散發着明星光芒。

網民分享於深圳灣偶遇高海寧合照。(小紅書)

高海寧在《無限超越班2》節目中曾提到已經入行15年，大爆在TVB工作的見聞，當中更談到拍劇不用試鏡直接點名，以及曾被導演諷沒有「主角相」，一世只能做配角。高海寧指自己入行15年，直到近年才獲演出較重戲份的角色，她回憶曾被導演諷刺一世做不到女主角：「我出道15年，其實大部分都是配角，我記得有一個導演跟我說過一句話，你長這樣子，你一輩子也不會做女主角。當初那句話是覺得我沒有主角相。」

高海寧去年憑劇集《新聞女王》爆紅，奪得台慶頒獎禮「最佳女配角」。（IG圖片）