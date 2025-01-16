前TVB猛料小花大曬比堅尼照盡騷本錢　一度消失幕前去年突然改名

現年35歲的王晶愛女王子涵（現名王海榛）入行多年，事業未有太大起色，曾簽約TVB發展的她，憑《愛．回家之開心速遞》中「蔡玉皎」一⻆而成功入屋，但她在前年宣布正式離巢，結束8年賓主關係。王子涵離巢後除了與爸爸王晶主持YouTube節目之外，亦積極經營社交平台，轉型做KOL，近日她去了越南富國島旅行，更大曬比堅尼性感照！

王晶愛女王子涵（現名王海榛）。（IG@dadadawongx）

前年8月宣布離巢。（IG@dadadawongx）

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演皎皎。（IG@dadadawongx）

曾曬出婚紗照，一度惹來結婚疑雲。（IG@dadadawongx）

王子涵離巢後與爸爸王晶一起主持YouTube節目《王晶笑看江湖》。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶與女兒王子涵於《王晶笑看江湖》節目上談到九十年代經典系列《古惑仔》。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

去了越南富國島旅行。（IG@dadadawongx）

王子涵寫道：「Enjoy every moment. 我要紀念今天的美麗天氣！」相中所見，王子涵身穿藍色Bikini，她坐在吊床上大擺Pose盡騷本錢，身後是一望無際的大海，吸引網民紛紛留言激讚靚人靚景！出身電影世家的王子涵，爸爸王晶和已故的爺爺王天林都是香港電影界著名導演，而王子涵本身學歷不俗，畢業於倫敦藝術大學化妝及髮型形象設計系，因對幕前演出感興趣，她在2007年參演其父親出品的電影《七擒七縱七色狼》後入行，2015年簽約TVB成為旗下藝人，除了拍劇之外，亦有擔任節目《姊妹淘》主持。

性感！（IG@dadadawongx）

性感！（IG@dadadawongx）

不時大曬好身材。（IG@dadadawongx）

不時大曬好身材。（IG@dadadawongx）

王子涵同爸爸王晶及媽媽丁德君。（IG@dadadawongx）

育有兩女王佟藝及王子涵。（IG@dadadawongx）

一家四口。（IG@dadadawongx）

前年王子涵宣布離巢，一度轉行過OL生活，但去年她就突然宣布改名：「大家好，我叫王海榛！請大家多多指教！」又拍片解釋改名的原因：「其實都唔算係改名嘅，只係用返我原本個名啫。用咗王子涵呢個名咁多年，而家要用返王海榛呢個名都有啲唔慣。雖然我知道好多人只知道我嘅身份，而唔知道我叫咩名，所以我希望今次改名，你哋都可以記住我。」王子涵曾在接受訪問時坦言背負着「王晶女兒」的名號入行，大感壓力，甚至要比別人付出更多的努力才會被看見。

一度轉行過OL生活。（IG截圖）

去年突然宣布改名。（影片截圖）

叫王海榛。（影片截圖）

改返本名。（影片截圖）

大派福利！（IG@dadadawongx）

積極轉型。（IG@dadadawongx）

以自由身身份重新出發！（IG@dadadawongx）