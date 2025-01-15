Ivy So與洪嘉豪地下情「接吻接到無法公開」？女方48字疑回應戀情
撰文：金秀玲
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近日MC張天賦被爆戀情，報料人指他已跟張家朗舊愛Cherry Lam暗撻半年，而MC好兄弟洪嘉豪，近日就驚傳與COLLAR顏值擔當蘇雅琳（Ivy So）拍拖。
近日社交平台有人開post指「洪嘉豪同Ivyso 拍拖，我諗已經係現今樂壇公開秘密。我電台DJ朋友私下已經成日攞佢哋嚟講笑。」貼文附有一段片段，洪嘉豪上節目時要與其他人組CP，他打開帳幕時滿心歡喜大叫：「Ivy So! 」當見到裡面的是Win Win（楊安妮），他立即一臉失望。留言欄有人都表示自己早已聽聞，回覆：「拍咗成年啦。」、「HKH髮型師一早爆過啦。」令緋聞炒得更熱哄哄。
網民隨即找出更多蛛絲馬跡，COLLAR月前上網台節目玩估歌仔，當時要估的是《黑玻璃》，COLLAR成員的笑容耐人尋味，芯駖更面露出謎之奸笑。此外，隊長Gao似乎想爆料，但Ivy So顯得非常緊張，出手掩口似想禁止Gao洩密，更令人覺得Ivy So與《黑玻璃》有什麼特別關係，揣測她可能就是與洪嘉豪《黑玻璃》歌詞中「接吻接到無法公開」的對象。
今日（15日）Ivy So就在IG限時動態出Post，疑似回應事件。她以一張與狗仔的自拍照做背景，連續打了48個「No」字，未知是否回應戀情。