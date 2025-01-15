影后林嘉欣穿高貴碎鑽晚裝大騷曲線　離婚後狀態Fit爆女人味十足

金馬獎獲得最佳女主角、最佳女配角與最佳新演員獎三項演技獎的大滿貫演員，亦為陶藝愛好者的林嘉欣 (Karena) ，近來為日本護膚品牌拍攝新一輯宣傳企劃。Karena除了擁有演員和媽媽的雙重身份，也堅持從事她熱愛的陶藝。而作為多年的法國藝術積極推廣者，Karena更獲法國政府受勳、亦同時為奧比斯光明大使，把自身的光芒展現於不同領域。

林嘉欣好靚。

Karena在片段中身穿一襲黑色閃耀碎鑽的連身長裙，舉手投足間展現出自信與優雅。當日拍攝期間Karena不斷重溫每個錄影片段，務求呈現最完美的畫面。問及新一年如何有效從內到外不斷提升及進步，Karena指會在晚間努力養膚，又說：「同時繼續保持想做就去做的心態，以passion去做每一件事，才能散發出由內而外的光芒。」

林嘉欣工作認真。

Karena於鏡頭前及出席公開活動都時刻散發自身光芒，她大方分享肌膚維持最佳狀態的秘密在於晚間護膚。她深信晚間是肌膚最好的修復時期，除了睡眠充足外，塗抹高效護膚品是改善膚質的重要秘訣。Karena分享獨家用法：「我首先會將面霜放於掌心搓熱，然後輕輕塗抹於臉上，讓面霜快速滲透至肌膚底層。」

近期最新電影作品《女兒的女兒》大獲好評兼入圍5項金馬大獎提名，Karena 影后級演出極為搶鏡，於戲中譜出母女情引發情感共鳴。Karena 表示：「在拍攝過程百感交集，不論作為母親或女兒的角色，都不是一件容易的事。我深切體會到母親的一個抉擇會影響子女的一生。所以我自己會經常與女兒坦誠溝通及相處，互相尊重，讓女兒追尋自己的生命道路。」

《女兒的女兒》由張艾嘉監製及主演，與林嘉欣、劉奕兒合演，電影將於12月12日在香港正式上映。（《女兒的女兒》電影海報）

問到Karena未來新嘗試，Karena回應：「相信一切是最好的安排。未來我希望嘗試參演真人真事的故事或者自傳角色的作品，做大量的資料搜集，用身心感受及揣摩角色背後的真實情感，可以於電影中彰顯感染力。」

Karena同時透露將於5月與著名畫家及音樂家合作舉行大型陶藝展，用第二感觀立體地欣賞陶藝的美態，追求極緻，在作品裡投入豐沛的能量，讓大家感受背後的內心世界。