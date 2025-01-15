麻辣商驕丨佘詩曼極罕床上戲　與王仁君咬手指調情網民睇到好肉緊

無綫（TVB）外購內地都市劇《麻辣商驕》有佘詩曼（阿佘）、宋軼、李純、張國立等演出，阿佘飾演的梁清然外表霸氣強勢，被形容走路帶風，是精緻的職場女王。但其實梁清然「外狼內兔」人格，口硬心軟，因怕受傷害而隱藏真性情，讓她難有摯友甚至戀人。

阿佘飾演的梁清然外表霸氣強勢，但其實是「外狼內兔」人格。

情到濃時。

阿佘同王仁君連場激吻。

因此，昨晚(14 日)播出的第七集，劇情講述梁清然與劉思源(王仁君飾)到深圳公幹時,梁清然父親突然腦出血離世，劉思源一直陪伴梁清然辦理喪事，最終兩人情難自禁在升降機內熱吻，更咀到入酒店房內，這幕激烈擁吻鏡頭足足長達14 秒！劇集僅用兩人躺在床上的畫面交代「已完事」，穿上火辣吊帶睡衣的阿佘邊吃「事後蘋果」，邊跟對方說：「你返番你間房度瞓,我唔鍾意同人瞓埋同一張床。」又以「我係個有原則嘅人，工作就係工作，工作之內唔講感情」，表面是「冷漠渣女」，實質是希望臨崖勒馬。

喺床都好驚。

阿佘一邊食「事後蘋果」,一邊叫對方返自己房瞓,展示渣女本色。

不過其實梁清然是口硬心軟，今晚(15 日)播出的第八集，阿佘將由「冷漠渣女」變為「沉船戀愛腦」；皆因面對劉思源的一再癡纏，梁清然也開始越陷越深、難以抗拒，更一度失去理智向男方謂：「你呢種眼神好易令人誤會。」、「你已經唔係無關重要嘅人。」說畢二人再次擁吻，鏡頭一轉更已雙雙在床上。今次阿佘未有要求對方離開，反而倚靠在對方胸膛談心，兩句唔埋就錫一啖，猶如熱戀中的戀人，更讓男演員上演「犯規」咬手指調情戲，看得網民極為肉緊，直指:「佘詩曼演 20 來年戲了都沒演過這麼多吻戲」!

阿佘飾演嘅梁清然其實是口硬心軟。

阿佘同王仁君連場激吻。

阿佘同王仁君連場激吻。

變咗小鳥伊人。

二人一再癡纏，阿佘角色也開始越陷越深。

咬手指調情戲逐格睇!網民睇到勁肉緊呀!

咬手指調情戲逐格睇!網民睇到勁肉緊呀!

咬手指調情戲逐格睇!網民睇到勁肉緊呀!

該場戲份在小紅書一度炒得熱哄哄，有網友對於這位男主角相當有意見，不少人將阿佘在《新聞女王》中的小鮮肉床伴何廣沛拿之來作比較，並謂:「這個床寶不行，不如新聞女王裡的弟弟」、「他何德何能咬我佘的手指蓋」。至於真實的阿佘，工作以外亦有不少可愛蝦碌面，更堪稱表情包達人！有網民集合了阿佘的片場花絮、NG 片製成名為「梁清然可可愛愛實錄」的短片，片段中除有阿佘嘟嘴、伸脷,還有食麻辣火鍋被辣到的可愛食相。而貴為三屆視后的阿佘，現實中亦絕無半點架子，在片場見到工作人員手機屏幕與女朋友合照,會大讚「嘩!你女朋友好美」,盡顯平易近人及活潑一面。

阿佘喺戲裡戲外都係表情包達人。

阿佘喺戲裡戲外都係表情包達人。