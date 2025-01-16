金句天王舊片出土展驚人彈跳力　震撼網民眼球：對腳係咪裝咗彈弓

看過黎明近年演唱會的朋友都知道，黎明甚少跳舞，最多都是跟隨音樂節奏搖擺身體和「bom唧兩下」，之前更曾示範坐住唱快歌，簡直技驚四座。有網民曾套用黎天王金句：「有無機會睇黎明跳舞同撞鬼一樣，都係要講緣分嘅。」

黎明近年開騷都以官仔骨骨形象示人。（資料圖片/葉志明攝）

有網民曾套用黎天王金句：「有無機會睇黎明跳舞同撞鬼一樣，都係要講緣分嘅。」（資料圖片/葉志明攝）

縱使連場勁歌熱舞，不過黎明依然穩如泰山地唱。（大會提供）

對於齋唱唔跳，黎明當時就解釋：「唱歌算啦！有人話Leon坐響度唱快歌，你都可以㗎！啱時間啱感覺就得，我做返我擅長嘅嘢。」不過原來在成為「金句王」之前，黎明曾經是一個「彈跳王」，擅長跳躍。近日，就有粉絲將黎明當年多個經典跳躍片段剪輯成影片分享到Threads，隨即引起網民激烈討論。

近日有黎明忠實粉絲將偶像當年多個經典跳躍片段剪輯成影片分享到Threads，隨即引起網民激烈討論。（Threads@iloveleonlai_1211）

跳櫈。（視頻截圖）

跳枱。（視頻截圖）

跳橡筋。（視頻截圖）

跳閘。（視頻截圖）

跳爛。（視頻截圖）

原地跳都得（視頻截圖）

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該粉絲寫道：「黎明對腳係咪裝咗彈弓 彈跳力真係一級棒」。片中，年輕時期的黎明展示出驚人彈跳力，跳沙發、跳車、跳閘、跳櫈、跳枱、跳橡筋、跳欄，甚至原地跳起一字馬都難他不到，總之就是沒有黎明跳不過的；而最經典的莫過於黎明在99年演唱會上，歌迷為他慶祝33歲生日，黎明即興表示要為大家表演一項特別的雜技，還說：「無乜人做到嘅，但我相信我可以做到。」話畢即在台上表演跳蛋糕，而且還要是雙腳向前跳，敏捷之餘，亦令不少粉絲至今仍印象深刻，簡直是被演藝事業阻礙的跳欄高手。

黎明還試過在99年演唱會上，即興表演跳蛋糕。（視頻截圖）

助跑。（視頻截圖）

跳！（視頻截圖）

一take過！（視頻截圖）

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不少網民看完影片都驚嘆：「原來咁勁，一路都唔知」、「佢做特技人㗎！」、「Matrix唔搵佢拍真係浪費」、「唔通佢玩開parkour又周圍同人講咩」、「拎住個頭盔都跳咁高，真係大癲」；有網民則講笑：「後生跳得太多，所以而家唱歌都要坐係到唱（講笑要講明）」；另外也有網民讚樓主用心：「又真係好勁！你啲咁有心機剪嘅片如果俾返Leon 睇，我估佢都好開心」；果然識睇一定睇留言。

網民留言。（Threads截圖）

網民留言。（Threads截圖）

網民留言。（Threads截圖）