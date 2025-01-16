金句天王舊片出土展驚人彈跳力 震撼網民眼球：對腳係咪裝咗彈弓
撰文：崔力生
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看過黎明近年演唱會的朋友都知道，黎明甚少跳舞，最多都是跟隨音樂節奏搖擺身體和「bom唧兩下」，之前更曾示範坐住唱快歌，簡直技驚四座。有網民曾套用黎天王金句：「有無機會睇黎明跳舞同撞鬼一樣，都係要講緣分嘅。」
對於齋唱唔跳，黎明當時就解釋：「唱歌算啦！有人話Leon坐響度唱快歌，你都可以㗎！啱時間啱感覺就得，我做返我擅長嘅嘢。」不過原來在成為「金句王」之前，黎明曾經是一個「彈跳王」，擅長跳躍。近日，就有粉絲將黎明當年多個經典跳躍片段剪輯成影片分享到Threads，隨即引起網民激烈討論。
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該粉絲寫道：「黎明對腳係咪裝咗彈弓 彈跳力真係一級棒」。片中，年輕時期的黎明展示出驚人彈跳力，跳沙發、跳車、跳閘、跳櫈、跳枱、跳橡筋、跳欄，甚至原地跳起一字馬都難他不到，總之就是沒有黎明跳不過的；而最經典的莫過於黎明在99年演唱會上，歌迷為他慶祝33歲生日，黎明即興表示要為大家表演一項特別的雜技，還說：「無乜人做到嘅，但我相信我可以做到。」話畢即在台上表演跳蛋糕，而且還要是雙腳向前跳，敏捷之餘，亦令不少粉絲至今仍印象深刻，簡直是被演藝事業阻礙的跳欄高手。
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不少網民看完影片都驚嘆：「原來咁勁，一路都唔知」、「佢做特技人㗎！」、「Matrix唔搵佢拍真係浪費」、「唔通佢玩開parkour又周圍同人講咩」、「拎住個頭盔都跳咁高，真係大癲」；有網民則講笑：「後生跳得太多，所以而家唱歌都要坐係到唱（講笑要講明）」；另外也有網民讚樓主用心：「又真係好勁！你啲咁有心機剪嘅片如果俾返Leon 睇，我估佢都好開心」；果然識睇一定睇留言。